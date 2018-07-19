Çanakkale'de iğrenç olay! 13 yaşındaki torununa 2 buçuk yıl cinsel istismarda bulunmuş

Son dönemde toplumun kanayan yarası haline gelen çocuk istismarı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale Yorum’un haberine göre; Çanakkale'ye bağlı Yenice ilçesinin Reşadiye köyünde 13 yaşındaki kız torunu S.Ş'ye 2,5 yıldır cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki Y.Ş küçük kıza son istismar girişiminde yakayı ele verdi.
Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından gözaltına alınan ve savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden Y.Ş (64) tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi.
HER ŞEYİ ANLATTI
Neredeyse 10 yaşından beri dedesinin cinsel istismarına maruz kalan 13 yaşındaki S.Ş uzman pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, dedesinin kendisine yönelik cinsel istismarının yaklaşık 2,5 yıldır devam ettiğini, korkudan ailesine bir şey söyleyemediğini belirtti.
Öte yandan S.Ş'nin cep telefonu ve facebook hesabında dedesi Y.Ş (64) tarafından gönderilen yüzlerce cinsel taciz içerikli mesaj tespit edildi.
KÖY HALKI AYAKLANDI
İğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından Reşadiye köyü halkı, Y.Ş'nin evini taşlayarak duruma tepki gösterdi.
RAPOR BEKLENİYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten adli kaynaklar, 13 yaşındaki cinsel istismar mağduru Y.Ş'ye ait adli tıp raporunun gelmesinin ardından durumun netlik kazanacağını ifade etti.
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