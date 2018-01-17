Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Tedbirlerimiz sadece Afrin'le sınırlı değil

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var."
"(Suriye'de sınır birlikleri planı) Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür."
Ayrıntılar gelecek...
(AA)
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