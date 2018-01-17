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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Tedbirlerimiz sadece Afrin'le sınırlı değil

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 03:23 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kore Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kanada'da açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Tedbirlerimiz sadece Afrin'le sınırlı değil

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var."

"(Suriye'de sınır birlikleri planı) Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür."

Ayrıntılar gelecek...

(AA)

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Türkiye'den ABD'ye YPG resti!
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