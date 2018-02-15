Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah, cemaat üyelerine verdiği vaazda neden el öptürdüğünü anlattı. Fatih Nurullah, biat eden müritlere el öptürmesinin kendisine tebliğ edildiğini iddia etti.

‘MANEVİ BİR UYARI ALDIM’

Posta'nun haberine göre neden elini öptürdüğünü ağlayarak anlatan Fatih Nurullah müritlerine “Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama manevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: ‘Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor!’ (Ağlamalar, haykırışlar…) Ben de otuz elim kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed’e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?” diyor.