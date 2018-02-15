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Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 01:59 | Son Güncelleme

Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah müritlerine neden elini öptürdüğünü anlattı. Nurullah, kendisine tebliğ geldiğini söyledi.

Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah, cemaat üyelerine verdiği vaazda neden el öptürdüğünü anlattı. Fatih Nurullah, biat eden müritlere el öptürmesinin kendisine tebliğ edildiğini iddia etti.

‘MANEVİ BİR UYARI ALDIM’

Posta'nun haberine göre neden elini öptürdüğünü ağlayarak anlatan Fatih Nurullah müritlerine “Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama manevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: ‘Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor!’ (Ağlamalar, haykırışlar…) Ben de otuz elim kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed’e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uşşaki cemaati Fatih Nurullah

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
ulan sakalından ulan puşt,ilahi emir almışmış,sen kimsin ki ilahi emir alacaksın,dini pis emellerinize alet etmeyi bırakın artık din soytarıları.
lan peygamberin elini öpenin cennete gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz.nasıl bir yalan var.nasıl bir vicdan var nasıl kandırıyorsunuz.nasıl kanıyorlar.bu kadar cahil olmak nasıl oluyor
şifa istenecek yaratık değilsin ama yinede Yüce ALLAH tan sana şifa diliyorum. senden daha cahil olan sana inananlarada.
şu insanlara inanip pesinden giden insanlarada yaziklar olsun sen kimsin ALLAH'in resulu boyle birsey dememis kimin usagi soytarisisin cemaatler yasaklanmali..
elini öpenler cennete gidemezlerse cehennemde arkanda sıraya geçerler sonra öptürürler birtaraflarını sana hoca.
Hocayı tanımam ama, o eli öpmekte her kula nasip olmaz. Din büyüklerinin kerametleri hep vardır. Biraz realist açıdan bakmak gerekir. Ya doğruysa! Öpen en azından cennete gidecek. :)
millet elestiri yapiyot bu da keske bende öpsem diyor boyleleri oldugu sürece el öpen çok olur. git kizim öp de gel
diyanet gorevini yapmazsa iste islam boyle soytarilarin elinde oyuncak olur.
YA BU HIRTLARDAN DAHA COK VARMI TURKIYEDE ´´ EEE MILET CAHIL OLDUKCA ! ....
Al sana bir fetö daha.
Allah ıslah etsin sen ve sen gibileri...
Allah islam dinini senin gibilerden korusun.Senin gibi neye hizmet ettiği belli olmayan yaratıklar bu dine zarar veriyor insanları tarikattan cemaatten camiden islamdan soğutan sen ve senin gibileri Allah ıslah etsin
lan bunların hepsi sabunluk
'Höh be üstad.Senin kuran-ı kerim den demi haberin yokturda sen böyle ortalara çıkıp konuşup durursun.Yada seni konuşturuyorlar orasını Allah bilir.Ama senin gibilerin ettiği laflar yüzünden Dinimizi ve Müslümanlığımızı başka anlaşılmaya zorluyosun..
Cennet olmasaydı, yine de iyi bir insan olmaya çalışırmıydınız? Mesala fakirlere para verirmiydiniz? Cevabınız evetse siz gerçekten mükemmel bir insansınız. Cevabınız hayır ise daha çok böyle adamlara mürit olursunuz.
uşşaki diye tarikat mı olur saçma sapan din tüccarları
@adm_zngn_1991 amerika bize çalış etrafına senin arkandan gelecek insan topla diye bir kaç dolar cebine bıraktırsa olur...
Peygamberimiz kimseye elini öptürmedi ve öz kızına bile seni ben bile kurtaramam eğer inanmazsan ve ibadet etmezsen dedi!!eğer bu ruh hastalarına inanan varsa şirktedir derhal tövbe etmesi gerekir ...
asıl sorun onu söylemesi değil..buna inanalarin olması..ve buna inanlar oy kullanıyor..sonra milli irade den söz ediliyor..demokrasi toplumun yapısına göre ileri yada geri götüren bir rejimdir..
Eğitimsizlik insanları ne hale getiriyor. Atamızın ne kadar haklı olduğunu zamanla anlıyor insan böyle konuşunca din düşmanı diyorlar. Nuh peygamber bile oğlunu kurtaramamış sen kim oluyorsunki elini öpene cenneti vadediyorsun resmen münafıklık bu
algı operasyonu bu..cemaatten kovulmuş biri sapık yani..adnan hoca ile eşdeğer ona göre yorum yapın
öldügünde canlanacağını sanan tek varlık ne yapsın kolay yol şeçerek ekmeyinin peşine düşmüş
kızına bile peygamberimiz namazını kilmazsan seni ben bile kurtarma derken ..salatalara bak yaaa..
yezid te öyle yapıyordu sanırım.türk-islam=islamı yıkmak.şüphesiz herkes ameliyle dirilecektir.münafık münafık olduğundan habersiz geçirmiştir ömrünü ve öylece dirilecek
Ne denirki bu tiplere.Din bezirganı Şarlatan işte.
Hem kendisinin hem de bu herife inananlarin sagligi icin bu herifi cok geç olmadan timarhaneye kapatmalari gerek
kendini şaşırmış,buna şeytan musallat olmuş,yoksa el öpmekle cennete gidilecekse,insan oglununbundan önce afedilemeyecek günahların varsa bunun hesabını vermede cenetemi gidecek kişi saçma
Bu herifi tımarhaneye kapatıp,elektrik şoku verilirse düzelir.Böyle sapık düşünce açıklamaktan vazgeçer
buna inanan geri zekâlı varsa,bırakın inansın.hep beraber cehenneme gisecekler nede olsa.bildiğim kadarıyla bunun elini öpen cennete girecem niyetiyle o eli öptüğü an dinden çıkar.yanlış mı biliyorum.
Kendine gel.O mubarek peygamberimiz bile bu konularda neler söylemiş bir oku be adam.Şeytan sizleri ne güzel aldatıyor,yazık.Cehannem ehli olacaksınız.Her insan kendinden önce kendinden sorumludur.İslamiyeti kendinize çıkar yolu etmekten vazgeçin.
hacı sen kımsın ya kım senın pislik elını öpmek ısterkı ben anlamadım senın bak bur da en guzel cvb arkads vermıs tetikdogan saygılar..
Tam hayalimdeki meslek, boşuna ağır işte çalışıyorum şunun kadar olamadım yazıklar olsun bana.
alsana bir Adnan Oktar daha
Bu da şeytanın esiri olmuş . islamı unutmuş. Peygamber efendimizin sözlerini biri bu şaşkına anlatmalı . salaklığın bu kadarına da pes artık . elini öpüp cennete gidecek olanlarada indirim yapmalı
sosyal demokrat din adamı herkese eşit davranıp cennete tren kaldırıyor . bu sosyal demokrat şaşkın bir de oy veriyor ..
böyle insanlara inananlara şaşırıyorum.o zaman ben suç işliyeyim mesela bu adamı dövsem sonrada elini öpsem cennetemi gitmiş olucam.
soytarı kendini ne sanıyor. böyle kendini bilmeyenleri sakalından asacaksın :))
Bunlara islama hakaretten ve islamı küçük düşürmeye teşebbüsten en ağır cezalar verilsin ki böyle soytarılar çıkmasın. İslamı tanımayanlar bunlardan dolayı şüpheyle bakıyorlar.
Psikiyatriye görünmesi gerekir, şizofren olma ihtimali var.
al sana yeni bir hoca 10 sene sonra adını sen koy türet turet bitmiyor yakında benden seccade alan cennetlik sadece 250 TL demeye başlar
cennete gitmek bu kadar basit mi yaaaa ? ayıp yani bu çağda devlet nerede ? bu duruma el konması lazım psikiyatrik psikolojik olarak durumun incelenip toplum aydınlanması gerekir ..
öyleyse diğer cemaat- tarikat mensuplarına duyurulur; daha makbul mürşid bulundu, transfer olabilirler... kıllı keçiler sizi.......
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