Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah, cemaat üyelerine verdiği vaazda neden el öptürdüğünü anlattı. Fatih Nurullah, biat eden müritlere el öptürmesinin kendisine tebliğ edildiğini iddia etti.
‘MANEVİ BİR UYARI ALDIM’
Posta'nun haberine göre neden elini öptürdüğünü ağlayarak anlatan Fatih Nurullah müritlerine “Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama manevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: ‘Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor!’ (Ağlamalar, haykırışlar…) Ben de otuz elim kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed’e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?” diyor.
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor
e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması
Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!
Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 57 yorum