Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ve Mücahit Demirtaş oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları ise Abdullah Tancan ve Mithat Cansız oldu.
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğüne de Abdulkadir Uraloğlu atandı.
DAHA ÖNCE İSİMLERİ AÇIKLANAN BAKAN YARDIMCILARI
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atanmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirilmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu
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