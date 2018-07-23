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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre iki Bakanlık'ta daha Bakan yardımcıları belli oldu. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ve Mücahit Demirtaş oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları ise Abdullah Tancan ve Mithat Cansız oldu.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğüne de Abdulkadir Uraloğlu atandı.

DAHA ÖNCE İSİMLERİ AÇIKLANAN BAKAN YARDIMCILARI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirilmişti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Amca yada dayı bakan yeğen bakan yardımcısı ohhhhh tatlı hayat...
ne büyük bir ülkeyiz be 600 vekil 50 danışman 3000 polis jandarma alayı dışarıdan bakanlar bakan yardımcıları onlarada yardımcılar müdürler bu sistemde bir sürü yandaşa iş bulunuyor kıyak rejim be
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