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CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 03:30 | Son Güncelleme

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesiyle dalga geçen bir video hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yse Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” demişti.

Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.‬ Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye”‬ diye yazdı.

ERDOĞAN: CHP, KIRAATHANEYİ KUMARHANE YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber'de 'millet kıraathaneleri' hakkında CHP cephesinden yöneltilen eleştirilerin yanıltıcı olduğunu söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Şimdi CHP buraya adeta ’kumarhane’ diyor. Bir taraftan da geliyor diyor ki ’bu işsizliğin alameti’ diyor. Yani edebi bir kenara bıraksan söyleyeceğim laf ağır olur. Görüyorsunuz herkes çayını içiyor, dersini çalışıyor. Bunların büyük kısmı üniversite adayı. Burada senin sadece burayı taktir etmen gerekir. ’Bizim ülkemizde bu tür yerler var mı?’ demen lazım. O, bunu demiyor, kumarhaneye benzetiyor. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir Bay Kemal, Bay Muharrem. Bilhassa bu ismi seçtim. Kıraathane bizde yeni bir şey değil. Şimdi biz o kıraathaneyi, okuma evlerini Millet Kıraathanesi olarak yeniden hayata geçirip gençlerimizi buralarda medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan bu yerlerle buluşturmalıyız. Bu kafeler var ya buralardan kurtaralım. Çünkü oralarda çok yanlış şeyler oluyor. Bu internet kafelerde farklı şeyler yapılıyor. Bir nevi uyuşturucu ile mücadelenin önemli yerlerinden bir tanesidir. Türkiye’de şu anda uyuşturucu ile mücadelede en önemli adımları atmamız gereken yerler oralar. Gençliğimizi biz elden kaçırıyoruz. Kaçırmamak için elimizden geleni yapmalıyız"

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