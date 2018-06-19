CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

Alçı, Habertürk Gazetesi'nde 'Türkiye'yi ve CHP'yi kilitleyen yüzde 7' başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Alçı'nın iç savaş söylemini dillendirdiği yazı tepki gördü. Bu yazıya tepki gösterenlerden biri olan CHP'li Tanal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. 'TOPLUMU AYRIŞTIRDI' Tanal'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: 'Nagehan Alçı, 'Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7' başlıklı köşe yazısında 'Karşılıklı fanatikleşme her iki kanatta da mevcut ama burada bir farklılığı da vurgulamak istiyorum. AK Parti tabanında Recep Tayyip Erdoğan’ın lider olarak çok büyük gücü var ve savaş baltalarını çıkarmaya kalkanları tek hamlede söndürecek kudrete sahip' ifadelerini kullanmıştır. Nagehan Alçı, bu söylemleriyle her iki kanatta diyerek toplumu ayrıştırmış, savaş baltalarını çıkarmaya kalkanları tek hamlede söndürecek kudrete sahip söylemleriyle de toplumu din ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Alçı, kaleme aldığı yazısıyla Türk Ceza Kanunu’nun Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddesini ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama başlıklı 216. Maddesini ihlal etmiştir. Öte yandan Nagehan Alçı, köşe yazısına şöyle devam etmiştir:

'İÇ SAVAŞI KIŞKIRTIYOR' 'Seküler yaşam tarzına sahip, kentli, eğitimli, orta sınıflaşmış Sünni ve Türk kesimin önemli bir bölümü bu. ABD’deki WASP (White Anglo-Saxon Protestant) kimliğine benzer bir LAST (Laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk) kimlik grubundan bahsediyoruz. Sünni derken inanç anlamında değil köken anlamında söylüyorum. Elbette bu kesimin hepsi böyle fanatik değil bilakis toplumun en demokratlaşmış, en dünyalı insanları da bu kesimden çıkıyor ama LAST kesiminin fanatik laikçi kanadı çok daha kuvvetli.' Yazısının bu bölümünde Alçı, Türk Ceza Kanunu’nun Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddesini ihlal etmiştir. CHP’ye oy veren kesimi kendi üslubunca Laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk diyerek kutuplaştırmış, ayrıştırmıştır. Yine yazısının bir başka bölümünde 'Toplumun ancak yüzde 6-7’si gibi bir tabana tekabül eden ama etki gücü çok daha yüksek olan bu aşırıcı fanatik LAST kesimi ise ayrıcalıklarını kaybetmenin fanatizmiyle özellikle sosyal medyada habire intikamcılığın dozunu artırıyor. Seçim yaklaştıkça Tayyip Erdoğan’ı ve Erdoğancıları Adnan Menderes durumuna düşürme arzularına ket vuramayıp iç savaşı kışkırtıyorlar. Oysa bir iç savaş ortamı oluştuğunda arkasına bile bakmadan kaçacak kesim de bu' ifadelerini kaleme alan Nagehan Avcı, Türk Ceza Kanunu’nun Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama başlığı altındaki 216. Maddeyi açıkça ihlal etmiştir.