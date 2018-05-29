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CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Suriyelilere kimlik kartı' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından Suriyeli ve Afganlara verilmek üzere Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 150 bin kimlik kartı getirildiğini iddia ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddiaya yanıt verince ikili arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Suriyelilere kimlik kartı' tartışması

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “kimlik kartı” tartışması yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından Suriyeli ve Afganlara verilmek üzere Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 150 bin kimlik kartı getirildiğini iddia etti. Gürsel Tekin Twitter'da, "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve Afgana ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa'ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa gerisini siz düşünün!" yazdı.

GÜRSEL TEKİN DE CEVAP VERDİ

Bakan Soylu'nun cevabı üzerine ise Gürsel Tekin, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Bizim fıtratımızda yalan olmaz. @suleymansoylu soru sordum cevabını ver. Seçim öncesi bu insanlara kimlik kartı veriliyor mu, verilmiyor mu?"

BAKAN SOYLU'DAN BİR CEVAP DAHA

Gürsel Tekin'in sözlerine Bakan Soylu ise şu cevabı verdi:

"Bak Gürsel Beyciğim Türkiye'de hiçbir yere koli ile kimlik kartı gönderilmez, evlere tek tek posta ile ulaştırılır. Kolilerle Suriyelilere kimlik kartı dağıtılıyor iddianı ispatlarsan istifa etmezsem namerdim. Eğer ispat edemezsen senden herhangi birşey beklemiyorum."

GÜRSEL TEKİN TEKRAR CEVAP VERDİ

Bakan Soylu'nun cevaba yönelik Gürsel Tekin şu fotoğraflı tweeti attı:

"Bu kutuların içinde ne var? @suleymansoylu soru önergeme yanıt ver!"

İşte o paylaşımlar:

gursel-tekin-1

suleyman-soylu

gursel-tekin-2

suleyman-soylu-2

gursel-tekin-3


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Gürsel Tekin Süleyman Soylu kimlik kartı suriyelilere kimlik kartı 150 bin kimlik kartı

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