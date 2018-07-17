CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik düzenlemesinin bugün Meclis'e sunulacağını söyledi. Turan, yaş sınırının 25, bedelin ise 15 bin lira olacağını söyledi. Ayrıca, bedelliden faydalanmak isteyenler için 25 günlük bir temel askeri eğitim de düzenlemenin detaylarında yer alıyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bedelli düzenlemesiyle ilgili olarak 'Elde edilecek gelir asker ailelerine kullanılmalı.' ifadelerini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu" diye konuştu.
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