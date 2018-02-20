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CHP'ye FETÖ şoku! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Konya merkezli 33 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, eski Konya CHP Gençlik Kolları Başkanının da arananlar arasında olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 33 ilde düzenenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 57 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında, eski Konya CHP Gençlik Kolları Başkanının da arananlar arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların örgüt yapılanması içerisinde, il ve ilçe imamlığı, eyalet imamlığı, büyük ve küçük bölge imamlıkları, örgüt muhasebeciliği, bölge talebe mesullüğü ve şehir dışı talebe mesullüğü yaptıkları belirtildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Konya FETÖ operasyon CHP

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ama AKP tertemiz. Hiç kimse göz altına alınmaz. FETÖ'nün Zaman Gazete'sinde çalışan AKP'nin bir ilçenin gençlik kolları başkanı halen görevinde ve sorun yok. Yani AKP'li ise günah işleyebilirsin.
şaşırdıkmı tabiki hayır....
@asiye_imparator_1958 aksama ummt krdeslerın gelecekmıs hyrlı bır iş ıcın
BU ADFAMI ÖNEMLİYMİŞ GİBİ GÜNDEME GETİRMELERİ YANLIŞ FETÖ BİR HAİNDİR. ABDULLAH ÖCALAN BİR HAİNDİR. YILLARCA SÖYLEDİK ..ŞİMDİ YİNE DİYORUZ. CÜBBELİYİ ,İSMAİL AĞA CEMATİ, VS GİBİ TARİKATLARI YA İÇERİ ALIN YADA BAKANLIK VERİN MECLİSTE DEVLETİ RESMEN CEMAATLAR HALEN YÖNETİYOR..
akp tertemiz akp de hiç fetöcü yok fetöyle birlikte 15 yıl başkaları yürüdü ne istedinizde vermedik chp dedi vs vs vs...akp eşittir fettö..akp kapatılmadan fetö ile mücadele palavradırr...
devlet sırlarının chp ile asla paylaşılmaması gerekiyor
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