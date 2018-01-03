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CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:05 | Son Güncelleme 53 dakika önce

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin, "Kesinlikle karşıyım. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam" dedi.

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, partisinin Manavgat ilçe örgütünü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Akaydın, bu haftadan itibaren kendisini bir konunun tedirgin etmeye başladığını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye'de CHP başkanlık için aday gösterirse başarılı olmayabilir Tayyip bey karşısında, acaba sağ tarafı daha iyi kucaklayan bir aday mı göstersek' gibi bir kamuoyu oluştu. Burada da adı geçen kişi Abdullah Gül, biliyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bunu ifade ediyorum. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam. Ve şu an Abdullah Gül'ün atadığı rektörlerden 4-5'i FETÖ'den içeridedir. Bunu açık açık beyan ediyorum."

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Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinin de yanlış olduğunu kaydeden Mustafa Akaydın, şöyle devam etti:

"Genel başkanımızı korumak için hiçbir zaman dokundurmadığımız halde Ekmeleddin konusunda da bence hatalı bir politika yaptık, yanlıştı. Ama tabii ki parti içinde kapattık, bunun üzerine hiç gitmedik. İnşallah böyle bir yanlış yapmadan bir süreç geçiririz. Bu benim düşüncem. Genel merkezi bağlayan bir düşünce değil. Birçok CHP'linin de düşüncesinin bu olduğundan eminim." (DHA)

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Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Kapıcı CHP Beyaz Saray Mustafa Akaydın FETÖ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
lan bi dediğiniz diğerini tutmuyo.. Şimdi Engin Altay ın dediği gibi "Vicdanların sesi" mi oldu Yoksa Antalya belediye Başkanlığı sırasında , En Büyük İcraati "BİRA FESTİVALİ" düzenlemek olan bu Antalya vekilin söylediklerimi)) en doğrusunu Reis söyledi
kesinlikle KATILIYORUM..15 TEMMUZ FETO İÇİ KAPISMA GİBİ VE HALA DEVAM EDİYOR..İKTİDAR SAVASI SANKİ..İKİSİNİNDE GELDİGİ YER BELLİ
HELAL İŞTE BU GÜL BİR OYUN DUR SENARYO DUR BOP PROJENİN BASILIR ERDOĞAN'A LA BIRLIKTE
size ne ya size neeeee.su adımlara bak ya nasılda tutustular hahshaahahahaha eheheheheheh
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