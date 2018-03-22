HABER

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 09:23 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank’ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın bir ay önce Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’ye yakın bir arazide dondurma fabrikası açmayı planladığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamları olduğunu iddia eden bir grubun Edirne’de bir dondurmacıyla anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Murdo Veneto isimli işletmenin sahibi Murat Yıldırım, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini söyledi.

"BİZİ KULLANARAK PAZA KAZANACAKLARDI"

Yıldırım, yaklaşık bir ay önce tanımadığı 3 iş adamının iş yerine gelerek Çiftlik Bank ile ilgili vaatlerde bulunduklarını anlatarak, "Benim konseptimi Türkiye çapında büyütmek istediler. Kendimin büyütecek durumum olmadığını söyledim. Bunun için yüklü bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledim. 20 milyona kadar finanse edebileceklerini söylediler. ‘Her bölgeye şube açacağız’ dediler. Çiftlikleri varmış. Buradaki ineklerin sütünden dondurma yapıp benim İtalyan dondurmamı herhalde müşterilerine şu anda anlıyorum ben, bizi kullanarak para kazanacaklardı. Ben de bilmiyorum. Hatta ben sevindim. Ben ‘20 milyonun karşılığı olmadan nasıl olacak?’ ‘Senin konseptin var’ dediler. Bu konsepti kullanacaklarını söylediler. ‘Sen sadece insanlara eğitim vereceksin’ dediler. 20 milyonun geri ödemesini yapmayacağımı söylediler" dedi.

"GERİ ÖDEME YAPACAKSIN"

Hiç bedel ödemeden ortaklık teklifinde bulunulduğunu belirten Yıldırım, "Ben böyle bir şeyin olabileceğine şaşırdım. ‘Biz zaten kazanıyoruz’ dediler. ‘Geri ödeme yapmayacaksın’ dediler. Bana ortak olacaklardı daha doğrusu. Yüzde 50’sine ortak olacaklardı. Ben fabrikayı kurmalarını istedim. ‘Bana yüzde 20 yeter’ dedim. ‘Yok öyle şey mi olur’ dediler" şeklinde konuştu.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Projeye hemen karar vermediğini ifade eden Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" diye konuştu.

İHA

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgunÇiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank Uruguay fabrika

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
devletin maaşlara neden zam yapmak istemediğini şimdi anladım sonuna kadar hak veriyorum bu milletin eline ağzına koyacak lokma parasından fazlası verilmez
Diğer Haberler
Doğan Medya'dan kovulan İrfan Değirmenci’den çok konuşulacak yorum!

Doğan Medya'dan kovulan İrfan Değirmenci’den çok konuşulacak yorum!

FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!

FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.