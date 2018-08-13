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Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 05:05 | Son Güncelleme

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin’in güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bulunan Yüşi kentine bağlı Tonghay ilçesinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı nedeniyle en az bir kişinin yaralandığı, iki evin kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Yünnan Deprem Ofisi, depremin ardından acil müdahale durumuna geçerek deprem bölgesine uzman ekipler gönderdi.

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çin deprem

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