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Cinsel istismar duruşmasında şok sözler: Annem olacak kadın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Çocuğa cinsel istismarı davasında mağdur kızın anne ve babasının şikâyetçi olmadığı davada mahkeme sanığı 21 yıl hapse çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme herhangi bir takdir indirimine gitmedi.

Cinsel istismar duruşmasında şok sözler: Annem olacak kadın!

Bir süre önce boşanan T.P. ve L.K. çiftinin çocuklarının velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Hafta sonları annesinde kalan 12 yaşındaki kız annesinin erkek arkadaşı tarafında cinsel istismara uğradı. Olayı duyan baba T.P.’nin şikayeti üzerine tutuklanan C.A. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ikinci celsede karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık C. A. cezaevinden getirilirken avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki tarafından ise babası T. P’nin katıldığı duruşmada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı adına ise avukat Hatice Boz hazır bulundu. Duruşmaya mağdure H. P. de katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Mütalaada sanığın eylemine uyan “Çocuğun cinsel istismar” suçunu zincirleme işlediği gerekçesiyle suçun arttırılmasını talep etti.

"ANNEM OLACAK KADIN"

Duruşma da söz alan mağdure H.P, “ Annem olacak kadın babama çok kötülükler yaptı. Babam on bir kez bıçaklandı. Babam felç ve kanser oldu. Ben bunlara sustum. Annem başka bir adamla evlendi” Sanığı göstererek sözlerine devam eden H.P, “Şu adamla birlikte oldu” dedi.

"BEN TACİZE UĞRAMADIM"

Daha sonra gözyaşlarıyla konuşmalarına devam eden mağdure, "Ben bu şekilde ifade vermek istemedim. Ben tacize uğramadım” diye konuştu. Mağdurenin üzgün bir şekilde olması ve tacize uğramadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, bu şekilde ifade vermek için zorlanıp zorlanmadığını sordu mağdure ise “ Hayır, başka bir şey demiyorum” dedi.

BEYANLARI BASKI SONUCU VERİLDİ"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı söz alan avukat Hatice Boz, “Önceki beyanlarımızı tekrar ediyorum. Küçük mağdurenin huzurdaki beyanları baskı sonucu verildiğinden, mağdurenin soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerin dikkate alınmasını, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Duruşmada savunmasını yapan sanık C. A. ise “Mütalaaya ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. İş yerim okula 6 metre mesafede ve hiçbir öğrenciye tacizde bulunmadım” ifadelerini kullandı.

21 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık C. A’nın mağdureye yönelik çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği sabit görülüp ve sanığın şahsi ve sosyal durumu, suçun işleniş şekli meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 1/ 2 oranında arttırıp 21 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz

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