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Çocuklar isimli bilekliklerini kendileri yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

TRUMP Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar hafta sonu atölyede isimli bileklikler yapacak.

Çocuklar isimli bilekliklerini kendileri yapıyor

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar hafta sonu atölyede isimli bileklikler yapacak. Atölye etkinlikleri, 24-25 Şubat tarihlerinde 14.00 Çocuklar isimli bilekliklerini kendileri yapıyorÇocuklar isimli bilekliklerini kendileri yapıyor

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