Çorum'daki öğretmen çifte silahlı saldırı davası

ÇORUM (AA) - Çorum'da kadın öğretmen ile eşine silahlı saldırıda bulunan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kentteki bir okulda müdürlük yapan Meral K. ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eşi İbrahim K, tutuklu sanık elektrik teknikeri Ahmet B. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede, son savunmasını yapan sanık, Meral K'nin idarecilik yaptığı okulun elektrik tesisatı işlerini kendisinin yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu işi ihale ile aldım. Tesisat işlerini yaparken okulun yetkilisi olan Meral hanımla görüşüyorduk. Kendisinin bana ilgisi olduğunu biliyordum ama ben karşılık vermedim. Sonra eşi beni tehdit etmişti. Ben de konuşmak için olay günü evlerinin önüne gittiğimde Meral hanımın eşinin, elini beline attığını gördüm. Ben de silahıma sarıldım. Silahım tutukluk yapmıştı. Tutukluğu giderirken silah ateş aldı ve araçlarına isabet etti. İbrahim K, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Kötü bir amacım yoktu."

Meral K. ise sanığın kendisi ve eşine iftira attığını iddia ederek, "Tam tersine kendisinin bana karşı bir ilgisinin olduğunu anladığım için sorunlar buraya kadar geldi. Olayın olduğu gün Ahmet B. kapımızın önüne kadar gelip eşimi hedef alarak ateş etti. Eşim de aracıyla uzaklaştı. Uzaklaşmasa daha kötü şeyler olabilirdi." dedi.