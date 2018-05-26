Cübbeli Ahmet dolandırıcılığına dikkat!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dikkat çeken bir dolandırıcılık uyarısında bulundu. Twitter adresinden paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, “0544 497 4912 Numaralı Telefondan 'Cübbeli Ahmet Hocamın Size Selamı Var' Denilerek Yardım ve Para Talep Edilmektedir. Lütfen Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin!” ifadelerini kullandı.
Cübbeli Ahmet, daha önceleri cemaatine, 150 liraya, satın alanın peygamberi gördüğünü iddia ettiği terlik satmaya çalışmıştı. Cübbeli, Fadıl Akgündüz'ün gayrimenkul projelerine destek olmaları için vatandaşlara para vermeye çağırmıştı.
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