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Cübbeli'den tarikatlarla ilgili şok iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, ‘Efendi hazretleri’ başlıklı bugünkü yazısında tarikat ve cemaatler dünyasındaki güç kavgalarını, rant yarışını, birbirlerine karşı öfke patlamalarını derin bir hüzünle izlediğini belirterek, Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme bomba gibi düşecek sözlerine yer verdi. Cübbeli tarikatların nasıl meydana geldiği çarpıcı ifadelerle anlattı.

Cübbeli'den tarikatlarla ilgili şok iddia

Taha Akyol bugünkü yazısında, "Elini öptürüp cennete adam gönderenler, cehennemden koruyan kefen satanlar bile çıktı" ifadelerine yer verdi. Akyol, "Cübbeli Ahmet Hoca’nın şu sözleri, tam bir sosyolojik fotoğraftır" dedikten sonra şu sözleri aktardı:

“Yeşil sarığı sararsan, bir de cübbeyi giyersen, beş on adam da bulursan, istersen de parayla bul fark etmez, bedava bin kişi geliyor... Beş on kişiye para ver, sana hürmet etsinler, elini öpsünler, sana ‘efendi hazretleri’ desinler bir iki bin de bedavadan gelir. Sakın yapmayın böyle şeyleri, helak olursunuz... Böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur? Tarikatız diye, şeyhiz diye memleket doldu. Çok var böyle.”

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Akyol, bu sözlerin altına "Cübbeli mekanizmanın nasıl işlediğini çok iyi anlatmış! Onun 'Bana garibanlar geliyor' sözü de sosyolojik bir fotoğraftır" yorumunu yaptı.

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taha akyol Cübbeli Ahmet Hoca

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