Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ile ilgili müjdeli haberi her an verebiliriz (4)

'BİJİ SEROK ERDOĞAN' TEZEHÜRATI İLE KARŞILANDI

Partisinin Diyarbakır il kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salonda, Kürtçe olarak, 'Biji serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)' tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Konuşması sık sık, 'Biji serok Erdoğan' tezehüratı ile kesilen Erdoğan konuşmasında, bölücü terör örgütünün Diyarbakır'ı parçalamaya çalıştığını söyledi.

'DİYARBAKIR'A GEÇMİŞTE ÇOK BÜYÜK YANLIŞLAR YAPILDI'

Diyarbakır'la aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini, Diyarbakır'la et ile tırnak gibi ve bir bedenin iki yarısı gibi olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır'a geçmişte çok büyük yanlışlar yapıldı. Biraz da bu yüzden Diyarbakır terör örgütünün cirit attığı bir şehir haline geldi. Rahmetli Ali Gaffar Okkan, acımasız şiddet düzeninden ne yazık ki, böyle bir zulme terk edildi. AK Parti'yi kurma çalışmaları sırasında Diyarbakır'a geldiğimde, buradaki dostlarımıza, 'Hükümete geldiğimizde bizden ne istersiniz?' diye sordum. 'OHAL'i kaldırın başka bir şey istemeyiz' dediler. Sakın ha o dönemin OHAL'ini bugünkü ile karıştırmayın. Şimdi OHAL yetkilerinin yüzde 5'i bile kullanılmıyor. En küçük bir hak kısıtlama bile söz konusu değildir. O dönemde her vatandaşın başının üzerinde Demoklesin kılıcı gibi dolaşıyordu. OHAL'i kaldırdık, bürokratik vesayeti kaldırdık, daha cesur, daha kararlı adımlar attık. Eskiden talep edilen ne varsa hepsini hayata geçirdik. DGM'ler gibi özel yargılama usullerini kaldırmaktan, işkenceye sıfır toleransa kadar çok şeye imza attık. Günlük yaşamı zorlaştıran her şeye birer birer son verdik. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi, bunlarla film yapılması ve akademik çalışma yapılması gibi talepler birer birer hayata geçirildi. Hatta kamu hizmetlerinin sunulmasında halkın dillerinin kullanımı ya da tercüman bulundurulması gibi yeniliklere imza atıldı. Demokratikleşme, bireysel özgürlüklerin genişletilmesi gibi. Zaman, şartlar değiştikçe beklentiler de değişim gösterecektir elbette."

"Ülkede hangi kesimin ne sorunu varsa, onun çözümü için mücadele etmek boynumuzun borcudur" diye konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Geçmiş yüz yılın taleplerinin önüne geçtiğimizi inkar etmek, bu devlete, bu hükümete yapılmış en büyük haksızlıktır. Rizeli Tayip Erdoğan da bir Allah'ın kuludur, Diyarbakırlı Bekir, Hazal, Mehmet ve Zeynep de bir Allah'ın kuludur. Ülkemizde sadece Kürt olduğu için haksızlığa uğrayan kim varsa, Tayyip Erdoğan olarak onun yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim. İster Müslüman, ister başka bir dinden olsun, ayrımcılığa maruz kalırsa onun yanında yer alırım. 81 vilayetiyle Türkiye bir bütündür. Kimsenin ötekileştirilmesi, farklılaştırılması söz konusu olamaz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ VATANDAŞIMA, KÜRT KARDEŞLERİME ÇOK ÇEKTİRDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hendek olayları sırasında yıkılan tarihi evler ve eserlerin büyük bölümünün onarıldığını hatırlatarak, büyük tepkilere rağmen türkülere konu olmuş Kırklar Dağı'nda yapılan konutların da yıkıldığı söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelecek saldırılara karşı Diyarbakırlı kardeşlerimin de canı pahasına karşı koyuduğunu biliyorum. Evlerden evlere ne gibi tüneller kazıldığını biliyorum. Bölücü terör örgütünün Diyarbakır'a ve bölgeye en küçük bir hayrı dokunmamıştır. Yolda gelirken yeni Diyarbakır'ı gördüm. Kırklar Dağı'nın halini gördünüz değil mi? Ne oldu şimdi Kırklar Dağı? Gereği yapıldı mı? Yapıldı, olay bu. Bu ülkede bölücü terör örgütü halkıma, vatandaşama çok çektirdi, Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler. Sadece kan döken, sadece acıya sebep olan, sadece yakan yıkan, insan onuru ve namusunu tehdit eden bu örgütün gerçek yüzü, her insan tarafından görülmüştür. 13 yaşındaki, 15 yaşındaki kızları dağlara kaçırmak suretiyle oralarda onlara neler yaptığını televizyonlardan izlediniz değil mi? İşte onlar bu. Özellikle 2015 yılındaki örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık gün yüzüne çıkmıştır. Ortadan kaldırdık. Diyarbakır'ın içinde yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık. Gerçekten Diyarbakır'ın tarihine, kültürüne ve güzelliğine yakışır bir şekilde çıkardık. Be vicdansızlar nasıl Diyarbakırlısınız? O güzelim camileri yıkıyorsunuz, o saat kulesini nasıl oldu da yıkmaya çalıştınız? Nasıl yaptınız. Şimdi yeniden inşa ettik. Sadece Sur için 2 katrilyon harcadık. Helali hoş olsun size, Diyarbakır'a bu yakışır. 3 bin 700 hasarlı binada yaşayan vatandaşın yüzde 78'i ile anlaşma sağlandı. Evlerini kullanamayan vatandaşa kira yardımı yaparak, mağdur olmasına müsade etmedik. Hazreti Süleyman Cami çevresini kamulaştırma ile yeniden inşaa ettik, turizme kazandırdık, vatandaşın ziyaretine açtık. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde 3 bin dükkan yenilendi. Kurşunlu Cami başta olmak üzere zarar gören tarihi eserlerin büyük bölümünün onarımı önemli ölçüde tamamlandı."

'PKK'NIN GENÇLERİNİN ELİNDE SİLAH, BİZİMKİLERİN ELİNDE BİLGİSAYAR VAR'

Sık sık Kürtçe ve Türkçe tezahüratlarla konuşması kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki coşkulu sevgi gösterileri üzerine, "PKK'nın gençlerinin elinde silah, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Allah zihin açıklığı versin. Birbirinizi çok seveceksiniz. Siz 2023 gençlerisiniz, siz 2053 gençlerisiniz, siz 2073'ün gençliğisiniz. Onun için çok çalışacaksınız. İşte bizim yaptıklarımızla onların yaptıkları ortada" karşılığını verdi.

'KAZANAN TERÖR DEĞİL, HİZMET OLMUŞTUR'

Kayyum atanmadan önce Diyarbakırlıların belediye hizmetlerini unuttuğunu ifade eden Erdoğan, "Diyarbakır, belediye hizmetlerinin adını bile unutmuştu. Mecburen yolu oraya düşen vatandaşa edilmeyen zulüm bırakmadılar. Şimdi millete efendilik değil, hizmetkârlık yapmaya geldik. Onlar öldürmek için, biz ise yapmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz. Kazanan terör değil, hizmet olmuştur. 15 yıl içerisinde Diyarbakır'a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Terör engeline rağmen, iş makinelerini yakmalarına rağmen, yatırımcıları kaçırmasına rağmen. Terör örgütü ülkemizin birlik ve kardeşliğimize değil ,kalkınma ve büyümesine de düşman. Buna rağmen şehrin en ücra köşesine kadar eğitim, sağlık, belediye hizmetleriyle donattık" dedi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI DİYARBAKIR'DA OYNANACAK

Diyarbakır'a eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda yapılan yatırımları tek tek anlatan Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası final maçının da, yapımı tamamlanan stadyumda oynanacağını söyledi. Erdoğan, "33 bin kişilik stadyum Diyarbakır'a çok şey kazandıracak. Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs'taki son final maçı da burada yapılacak. Bu maç nedeniyle Diyarbakır'a gelecek misafirleri çok iyi ağırlayacağınıza, centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI