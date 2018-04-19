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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekillerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam kimse AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Ayrıntılar geliyor...

AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
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Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ak parti Son dakika 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Bakalım bu millet senin ve yedek lastiğin bahçelerde börülcenin dün bir kadının seçime girememesi için kırk takla atarak,korkup seçimi 24 hazirana almana ne diyecek. Ben Millete güveniyorum. İnanın ki seçimlerde %100 ŞEFFAFLIK olsun ,akp kesinlikle İKTİDAR O-LA-MAZ! Buna yemin bile ederim.
senin için 24 hazirandan sonra asıl sıkıntı başlayacak istersen tatile çok yurt dışı olsun
Bir tek sen varsın diğerleri hikaye
İyi ki sen varsın olmasaydın ne yapardık
Yorumları bekliyorum olumlu veya olumsuz!!!
Çalışan kazanır
Bi ben derim diyor...
Reis Sen Tek Başına Yetersin Ali için Veli için Değil Oyumuz Sadece Senin İçin
akp mhp gitsin bitsin artık yeteeeeeeeer
tam hirsizlik havasi var desenize beyler. simdi bu yolsuzlar ne kadar goturecek. adam bos durmayin diyor.
çırpınışlar başladı adam yoksa niye çalışma yapsın oya ihtiyaç var galiba sıkıntı kapıya dayandı arka kapıdan inşallah kaçmazlar
Çıkıp delikanlı birisi yeter artık diyemiyor.. Halk diyecek inşallah...
sen diyorsun ya!
Hem liste dışı bırak hem çalışmasını iste nasıl bir kitlesi var gerçekten anlamak zor..
reis kadindanmi korku
ne yaparsanız yapın bu seçimler cumhuriyetimiz için bir zaferle sonuçlanacak atatürk isminin silinemeyeceğini kanıtlayacak akp yi tarihin çöplüğüne gönderecek bir seçim olacaktır ülkemizi geriye götüren bu zihniyeti çocuklarımıza bırakmayacağız inşallah
adam tum teskikati kovdu simdi de yooo halen bana calisin diyor utanmadan
o zaman partinin başına niye geçtin.
Yaşasın İyi parti..
MADEM SEÇİME GİDİLİYOR OLAGAN ÜSTÜ HAL NEDEN DEVAM EDİYOR
Bu seçimi 2 faktör belirleyecek! birincisi erdoğanın etkisi altında olan ve her seçimde sonuçlara İLLEGAL olarak direk etki eden seçimle ilgili devlet kurumları , diğeri ise MUHALEFET! Muhalefet egosunu bırakıp herkesin sevdiği birisini ortaklaşa aday çıkarırsa, bu tayyip bu seçimi alamaz. Tayyibin 15 yıldır seçim kazanmasının nedeni karşısında HİÇ rakip olmamasıdır. 2000 öncesinde yine dirayetli adaylar çıkıyordu ama şimdi ki dönemde hiç çıkmıyor. Tayyibin en büyük şansı bu. Yoksa bu adam bu kadar seçim kazanamazdı.
bu sizin için de geçerli mi? yoksa siz yoksanız akp de yok, ülke de yok, hatta dünya da yok olarak mı düşünmemiz gerekiyor :)))
Ülkeyi yönetemedin.Bütün imkanların vardı.Hatta ATATÜRK ten daha fazla imkana sahiptin.Bu milletin karşısına mitingler de ne konuşacaksın. Ben kactım mı diyeceksin.
ben yoksam akp yok,,, ee ben yokum zaten akp olmuş yada olmamış çokta umrumda,, beni yok eden akp oldu zaten,, ekmeğe zam,, akbile zam, sigaraya benzine zam,, kamuda memurlar tomarla maaş alıyor,, EY TAYYİPBEN ÖZEL SEKTÖRDE ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNENİM,,,beni sen yok ettin,,, sen olma zaten çokda umrumdasın
Yeniden seçilirsen samanı daha kolaymı ithal edeceksin.
YAŞA TAKILAN EMEKLİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDERSEN SAYIN CUMHURBAŞKANIM KORKARIM Kİ BU SEÇİMİ KAZANAMAYACAKSIN YAŞA TAKILAN EMEKLİLERİ SORUNUNU ÇÖZMEDEN BİZDEN ASLA OY ALAMAZSIN
Hobaaa liste savaşları başlıyor.Hayde hayırlısı, İyi-Saadet-Demokrat el ele hep birlikte daha iyiye...
yanı dıyorkı kım cok para verırse onu alıcam....dın ıman para ..
vallahi onu artık siz demeseniz yeter 15 sene
demek istemişki bunlar son kozlarımız olan olmayan kim varsa saldırsın
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