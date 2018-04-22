Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahidi oldu.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muzaffer Enes Cirit ile Fahriye Hande Akıncı çiftinin bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Nikah töreni, basına kapalı gerçekleştirildi.
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilk
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz
Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil