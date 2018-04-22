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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:19 | Son Güncelleme

Erdoğan, Yargıtay Başkanı Cirit'in oğlunun nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahidi oldu.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muzaffer Enes Cirit ile Fahriye Hande Akıncı çiftinin bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreni, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah Yargıtay Başkanı Cirit

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