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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Afrin'i görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 22:29 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Afrin'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilere de değinilen görüşmede, Afrinde icra edilen operasyon dahil Suriyedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatının Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Türkiyenin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriyenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusyayla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

İki lider, Soçide düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya erdoğan putin Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Suriyenin siyasi birligi toprak butunlugunu diyor bak işe eyy katıl esad deyip suriyeyi karıştıran pyd koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlar pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayan milyonlarca suriyeliyi ülkeye dolduran kimdi????
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