HABER

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin merakla beklediği CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi bu akşam saat 21.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin merakla beklediği görüşme 21.00'da başladı.

muharrem ince- erdoğan görüşmesi

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettiğini hatırlatarak, 'Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim başarılar diledim, Sayın Akşener'e, makamına gittim başarılar diledim. Az önce de Sayın Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Şimdi az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan da akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde beni kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim.' ifadelerini kullanmıştı.

selahattin demirtaş- muharrem ince görüşmesi

DEMİRTAŞ, İNCE'NİN ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

HDP'nin Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce'nin ziyaretini 'zarafet içerin insani bir dayanışma örneği' olarak tanımlamıştı.

Selahattin Demirtaş kendisini cezaevinde ziyaret eden Muharrem İnce'ye teşekkür ederek, avukatları aracılığıyla açıklama yapmıştı. Demirtaş açıklamasında, 'Sayın İnce'nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum. Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce'nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
Adalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklaması
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladıMuharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince Erdoğan İnce görüşmesi CHP ak parti Ak Parti Genel Merkezi Selahattin Demirtaş temel karamollaoğlu Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.