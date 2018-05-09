Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin merakla beklediği görüşme 21.00'da başladı.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettiğini hatırlatarak, 'Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim başarılar diledim, Sayın Akşener'e, makamına gittim başarılar diledim. Az önce de Sayın Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Şimdi az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan da akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde beni kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim.' ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ, İNCE'NİN ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

HDP'nin Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce'nin ziyaretini 'zarafet içerin insani bir dayanışma örneği' olarak tanımlamıştı.

Selahattin Demirtaş kendisini cezaevinde ziyaret eden Muharrem İnce'ye teşekkür ederek, avukatları aracılığıyla açıklama yapmıştı. Demirtaş açıklamasında, 'Sayın İnce'nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum. Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce'nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

