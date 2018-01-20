Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahaya'da partisinin il kongresi öncesi AK Parti'lilere hitap etti.

Türkiye'nin dünyada büyüme sıralamasında 1 nurama olduğunu ileri süren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Rabiamızı anlamıyor. PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola. Varsın öyle yürüsün. İstanbul'a getirdiği il başkanıyla belli oluyor zaten ne olduğu" dedi.

TAŞERON İŞÇİSİ KADRO TALEP ETTİ, ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan kendisini protesto eden ve kadro talep eden taşeron işçilerine de tepki göstererek, "Bu zamana kadar size ne anlatıldığını duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Kaç kere bunları söyledik, anlattık. Sen karayolllarında kimin elemanısın. Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor" diye yanıt verdi.

"AK PARTİ'NİN NE DEDİĞİ ARTIK BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Erdoğan kongre salonunun önündeki konuşmasını bitirdikten sonra içeri de de konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "ABD'nin ne dediği artık bizi hiç ilgilendirmiyor. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi.