Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahaya'da partisinin il kongresi öncesi AK Parti'lilere hitap etti.
Türkiye'nin dünyada büyüme sıralamasında 1 nurama olduğunu ileri süren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Rabiamızı anlamıyor. PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola. Varsın öyle yürüsün. İstanbul'a getirdiği il başkanıyla belli oluyor zaten ne olduğu" dedi.
TAŞERON İŞÇİSİ KADRO TALEP ETTİ, ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ
Erdoğan kendisini protesto eden ve kadro talep eden taşeron işçilerine de tepki göstererek, "Bu zamana kadar size ne anlatıldığını duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Kaç kere bunları söyledik, anlattık. Sen karayolllarında kimin elemanısın. Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor" diye yanıt verdi.
"AK PARTİ'NİN NE DEDİĞİ ARTIK BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"
Erdoğan kongre salonunun önündeki konuşmasını bitirdikten sonra içeri de de konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "ABD'nin ne dediği artık bizi hiç ilgilendirmiyor. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi.
Erdoğan konuşurken salondan "İşçilere Kadro" slogaanı yükseldi. Erdoğan sloganlara öfkelenerek, "İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını bilmeyenler, gitsin anlayanlardan öğretsin.Siz hala 10 kişi, 15 kişi anlamamışsınız. Bütün bu yaptıklarımız birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Elemanların hepsini iş sahibi yaptık. Ne yapıldığını bilmeden, sloganik bir gençlik biz istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
TEKBİR ATAN GENÇLERİ UYARDI
Erdoğan solanda tekbir getiren gençleri uyararak, "Biz bu tür etkinliklerimizde bunları cenazedeymiş gibi yapmayalım. Neyi nerede değerlendireceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi?
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