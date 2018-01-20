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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 15:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

Erdoğan, Kütahya'da kadro talep eden taşeron işçilerine, 'Bu zamana kadar size ne anlatıldığını bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Sen Karayolları'nda kimin elemanısın? Devletin değil. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor?' diye cevap verdi. Erdoğan, 'İşçilere Kadro' sloganlarına çok sert tepki göstererek, "İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını bilmeyenler, gitsin anlayanlardan öğretsin. Bütün bu yaptıklarımız birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını biz yaptık' diye konuştu.

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahaya'da partisinin il kongresi öncesi AK Parti'lilere hitap etti.

Türkiye'nin dünyada büyüme sıralamasında 1 nurama olduğunu ileri süren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Rabiamızı anlamıyor. PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola. Varsın öyle yürüsün. İstanbul'a getirdiği il başkanıyla belli oluyor zaten ne olduğu" dedi.

TAŞERON İŞÇİSİ KADRO TALEP ETTİ, ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan kendisini protesto eden ve kadro talep eden taşeron işçilerine de tepki göstererek, "Bu zamana kadar size ne anlatıldığını duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Kaç kere bunları söyledik, anlattık. Sen karayolllarında kimin elemanısın. Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor" diye yanıt verdi.

"AK PARTİ'NİN NE DEDİĞİ ARTIK BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Erdoğan kongre salonunun önündeki konuşmasını bitirdikten sonra içeri de de konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "ABD'nin ne dediği artık bizi hiç ilgilendirmiyor. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi.

Erdoğan konuşurken salondan "İşçilere Kadro" slogaanı yükseldi. Erdoğan sloganlara öfkelenerek, "İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını bilmeyenler, gitsin anlayanlardan öğretsin.Siz hala 10 kişi, 15 kişi anlamamışsınız. Bütün bu yaptıklarımız birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Elemanların hepsini iş sahibi yaptık. Ne yapıldığını bilmeden, sloganik bir gençlik biz istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKBİR ATAN GENÇLERİ UYARDI

Erdoğan solanda tekbir getiren gençleri uyararak, "Biz bu tür etkinliklerimizde bunları cenazedeymiş gibi yapmayalım. Neyi nerede değerlendireceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
Kadro Recep Tayyip Erdoğan Taşeron

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anlaşılan Taşeron Konusunda Kimse Memnun Değil Kadroya ALdık Denilen Emekçiler Net Birşey Bilmiyorlar ve Bilgide Verilmiyor İkramiye,Tatil,Maaş Artışı vs vs Getirisini Söylemediler Daha Kadro'nun Kaldı ki Kadro Değil Sözleşmeli İşçi Diyenler Daha Çok. Nisan 2'de Ak Kara Belli Olur Diyorum..
Sn Erdoğan; 1- Diyarbakır Meydanında ŞİVAN PERVER ile MEGRİ MEGRİ Dediğiniz PKK lılardan mı BAHSEDİYORSUNUZ? 2- Binlerce Çocuk - Çocuk - Kadın - Erkek - Asker - Polis - G.Korucu - Katliam Emrini veren BEBEK KATİLİNE BEBEK KATİLİ Diyemeyip İMRALI Dediğiniz PKK dan mı BAHSEDİYORSUNUZ? Sn Kılıçdaroğlunun işbirliği yaptığı dediğiniz PKK lılar bunlar mı? Saygılarımla.
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