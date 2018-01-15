HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeden çekilen bir fotoğrafta yer alan ayrıntı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Emir Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de yer aldı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik’i PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi’de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.

Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin’deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören Tetik’i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarla birlikte ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan’a, Tetik’in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının kara kalem çizimi hediye edilmişti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan’a GATA’da hediye edilen kara kalem çiziminin baş köşede olması dikkat çekti.

AA/DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçiyi evinde ziyaret etti
İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber
Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK mardin Recep Tayyip Erdoğan Katar Nusaybin Şeyh Temim bin Hamad Al Sani Necmettin Tetik

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

Büyük operasyon başlıyor! 30 ayrı bölge belirlendi

Büyük operasyon başlıyor! 30 ayrı bölge belirlendi

TSK açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

TSK açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.