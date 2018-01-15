Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Emir Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de yer aldı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik’i PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi’de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.

Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin’deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören Tetik’i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarla birlikte ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan’a, Tetik’in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının kara kalem çizimi hediye edilmişti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan’a GATA’da hediye edilen kara kalem çiziminin baş köşede olması dikkat çekti.

AA/DHA