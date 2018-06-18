Darbeciler Kuleli'deki tüm izleri yok etmişler! Kayıtlar karşılaştırıldı şoke eden gerçek ortaya çıktı

Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş’in Kuleli sicilini temizleyen FETÖ’nün, öğrenci kaydı dahil tüm verileri sildiği tespit edildi. Örgütün, Sönmezateş gibi yaklaşık 300 askeri daha koruduğu belirlendi. Öğrenci kayıtlarının nasıl ve kimler tarafından silindiği mercek altına alındı. Bu isimlerden halen sistemde olan var mı, varsa nerede görev yapıyor, tek tek tespit edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki FETÖ ile mücadele birimi, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast timini yöneten ve mahkemede kendisini “Darbeciyim, isterse idam etsinler ama FETÖ’cü değilim” diye savunun Gökhan Şahin Sönmezateş’in örgütle bağının ilk olarak 1984’te tespit edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Sönmezateş’in 1988’e kadar her yıl komisyon önüne çıktığı ve tam 5 kez uyarı alarak kurtarıldığı ortaya çıkmıştı. Sönmezateş ile birlikte yaklaşık 300 kişi daha aynı yöntemle 1980’li yıllarda ihraçtan kurtarıldı. Bunların yüzde 70’i ise komisyon kayıtlarına rağmen generalliğe terfi etti ve 15 Temmuz’da etkin görev aldı. Bu isimler kalkışmadan sonra TSK’dan ihraç edildi.