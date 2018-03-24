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DEAŞ Irak'ta pusu kurarak 8 polisi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

DEAŞ Irak'ta pusu kurarak 8 polisi öldürdü

DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ mensuplarının, Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürdüğü belirtildi.

Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin Bağdat-Kerkük karauolı Hamrin Dağları mevkisinde pusu kurarak rehin aldığı 8 polisi civardaki bir tepeye götürdüğünü ve yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiğini söyledi.

Teğmen Semir el-Hamidi ise olayın ardından bölgeye federal polis ve Haşdi Şabi güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ'ın son dönemde gerilla savaşı yöntemini kullanarak düzenlediği saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.

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Bağdat Kerkük

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