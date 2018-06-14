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Dev mantarlar şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü Yayla mevkiinde Osman Kaya tarafından bulunan 2 ve 3 kilo ağırlığındaki dev mantarlar görenleri şaşırttı.

Dev mantarlar şaşırtıyor

Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü Yayla mevkiinde Osman Kaya tarafından bulunan 2 ve 3 kilo ağırlığındaki dev mantarlar görenleri şaşırttı. Kaya, yıllardır mantar toplamak için araziye çıktığını ve ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını belirtti.
Erzurum ve çevresinde son iki aydır havaların yağışlı olması mantar severleri dağ ve ovalara yönlendirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arkadaşları ile ile birlikte mantar toplamak üzere Ormanağzı Köyü Yayla mevkine giden Osman Kaya dev mantarlarla karşılaştı. Zehirli olmadığını söylediği mantarları toplayan Kaya, bugüne kadar büyük mantarlar gördüğünü ancak bu kadar büyüğünü ilk kez gördüğünü söyledi. Havaların yağışlı olması nedeniyle doğanın mantarla dolup taştığını vurgulayan Kaya, "Doğada yetişen mantarların tadına doyum olmuyor. Yağmurun ardından açan güneşle birlikte mantar bereketi yaşanıyor. Mantar toplamak için doğaya çıkanlar evlerine cuvallarla geri dönüyor. Topladığım mantarları görenler en az benim kadar şaşırıyor" diye konuştu.
Öte yandan uzmanlar, doğada yetişen zehirli mantarlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışlarla birlikte doğada çeşit çeşit mantara rastlamanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, mantarların birbirine benzedeğini, bundan dolayı zehirli mantarın zehirsiz mantardan ayırt edilmesinin güç olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmaması için özel olarak yetiştirilen kültür mantarını tercih etmelerini öneriyor.

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Dev mantarlar şaşırtıyorDev mantarlar şaşırtıyorDev mantarlar şaşırtıyor

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