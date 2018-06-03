Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde cezaevi yönetimi ve mahkumlar arasında gerginlik çıktığı iddiası üzerine mahkum yakınları cezaevine akın etti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yeni yapılan Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde kalan mahkumlar cezaevi şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bahçeye çıkıp sloganlar atarak görüş saatinde aileleri ile görüşmek istemedi. Mahkumların bahçede sürdürdüğü eylem devam ederken haberi alan birçok mahkum yakını cezaevine akın etti. İçeride kardeşi bulunan Veysi Aslan, şunları kaydetti:

“Kardeşim beni aradı. Burada bir ayaklanma başlayacak. Çünkü farklı muameleler var dedi. Saat 7’de sayıma çıkıyorlar. 9’a kadar gardiyanları bekliyorlar. Yemekler yenmiyor. Bir de hakaretler başlamış mahkumlara. Ağza alınmayacak laflar. Ondan dolayı çıkmış olay. Daha önce Kilis’teydi 3 gün önce bu cezaevine geldi. Mahkumlar bu düzensizliğe bir son verilmesi için toplanmış.” (İHA)

DEVLET BAHÇELİ 'İSYAN' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Genel af çıkışıyla gündem yaratan ancak iktidardan beklediği yanıtı alamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?" demiş ve 'kader kurbanı' diye nitelediği hükümlülerin dışarı çıkmasını istemişti.

