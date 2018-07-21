DHA YURT BÜLTENİ 13

Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı - (4)

CENAZELER GETİRİLDİ Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç'ın cenazeleri Aydın'ın Nazilli ilçesine, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri ise Bozdoğan ilçesine getirildi. BABANIN AĞIDI YÜREK DAĞLADI Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç için, cinayetin işlendiği, Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındı. Yakınları, gözyaşları içerisinde haklarını helal etti. Daha sonra cenazeler, kırsal Bozyurt Mahallesi'ndeki camiye götürüldü. Çift için ikindiden sonra, vakit namazı beklenmeden cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Emine Özlem Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Karakılıç çifti, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sakallıoğlu, "Ah benim yavrularım" diyerek ağıt yaktı.

BOZDOĞAN'DA DA ÜZÜNTÜ HAKİM Mustafa Duran'ın öldürdüğü Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çiftinin cenazeleri ise Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi'ne getirildi. Aşağı Cami'ye getirilen çift için cemaatten helalik alındı. İkindiden sonra, vakit namazı beklinmeden kılınan cenaze namazının ardından Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti de Yazıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninden önce, ölen çiftin oğlu 9 yaşındaki Halil Utku Kahya, caminin önüne getirildi. Ancak bir süre sonra yakınları, küçük çocuğu otomobile bindirip buradan götürdü. Öldürülenlerden Bekir Cihan Karakılıç'ın ise daha sonra toprağa verileceği öğrenildi. NAZİLLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç çiftinin cenazelerin getirilmesi

- Cenaze namazlarının kılınması

- Baba Niyazi Sakallıoğlu'dan görüntü

- Cenazelerin taşınması

- Sakallıoğlu'nun ağıt yakması

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- Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç çiftinin cenazelerinin cinayetin işlendiği İstiklal Mahallesinde bulunan evin önündeki görüntüleri

- İzmir'den gelen Cenaze aracı evin önünde.

- Cami hocası dualar okuyarak evin önünde bulunan yakınlarından helallik istedi.

- Evin önü yakınlarınca göz yaşı sel oldu

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN-Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) BOZDOĞAN GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'nın cenazelerinin getirilmesi

- Cenaze namazından görütü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) =========================================== KARABÜK’TE MOBİLYA ATÖLYESİ VE 2 DEPO ALEV ALEV YANDI KARABÜK’te, mobilya atölyesi ve bitişiğindeki 2 gıda deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Ali Şenay’a ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Üst katta süngerlerin olduğu bölümde çıkan alevlere çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Atölyeden dışarıya çıkan çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem almaya çalıştı. Yanıcı kimyasalların etkisiyle büyüyen alevler atölyeyi sardı. Alevler bitişikteki 2 gıda deposuna da sıçradı. Yangına, ilçe belediyeleri, Kardemir A.Ş. itfaiye ekipleri de müdahale ederken Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nden de destek istendi. Arazözler olay yerine sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti.

Mobilya atölyesi çalışanlarından bazıları gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izlerken, bazıları da çalışmalara destek verdi. İşçiler, bu arada içeride bulunan yanıcı kimyasalların bulunduğu tenekeleri dışarıya çıkardı, itfaiye hortumuyla su sıktı. Yaklaşık 2 saat sonra alevler söndürülürken mobilya atölyesiyle bitişiğindeki 2 gıda deposu kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevler söndürülmeye çalışılırken

-Helikopterin havadan müdahalesi

-Bir mobilya çalışanının üzüntüsü

-Mobilya çalışanlarının söndürme çalışmalarına katılması Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ============================================ Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)

TUTUKLU CHP'Lİ GENÇLERİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği Antalya Adliyesi önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginlikten sonra tutuklanan CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi 5 genci cezaevinde ziyaret etti. Kepez E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu gençlerle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Döşemealtı Belediyesi'ndeki mesirelik alanda tutuklu gençlerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Antalya'da genç arkadaşlarımız tutuklu, onları ziyaret ettik. Daha sonra aileleriyle görüştük. Bazı sorunları var. O sorunların çözülmesi için il başkanımız ve milletvekillerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ailelerin bazı beklentileri var. Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığı'ndan bir izin gerekiyor. O iznin de bir an önce gelmesi lazım ve bu arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu konuda biz parti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan genç arkadaşların morallerinin iyi olması. Herhangi bir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ============================================== BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz." dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tuttuğu takım olan Eskişehirspor'un Bolu'da kampında yaptığı hazırlık maçını izledi. Destici, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bedelli askerlikte 28 gün askerliğin gereksiz olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Tabi ki, teorik 28 günün içeriği nedir gerçekten onu hiç kimse anlayamadı. Ama ben 28 gün bil fiil yani temel eğitimin alınması gerektiğinin doğru olduğu düşüncesindeyim. Mutlaka ama mutlaka bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri, silah tutmaları, o şanlı üniformayı giymeleri, peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri ve o ruhu yakalamaları lazım. Şimdi bilindiği gibi 28 gün askerliğini yaparken de ister kamuda çalışsın ister özelde çalışsın zaten geri döndüğünde işine de dönebilecek. Bu da düzenleme ile birlikte garanti altına alınıyor" dedi. Mustafa Destici, yaş ve ücret konusunda ise farklı düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

"1 milyonun üzerinde insandan bahsediliyor. Bu 1 milyon üzerindeki insanın geçtiğimiz yılardaki bedelli uygulamalarına baktığımız zaman en son çıktığı dönemde 250 bin civarında başvuru olmuş 750 bin kişi varken 3’te 1’i başvurmuş. Şimdi de 1 milyonun üzerinde insan var. 500 bini başvuracak 300 bini mi bunların hepsi ile ilgili bir çözüm getirilmesi lazım. Tek bir rakam olmamalı herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun mecliste teklif getirilirken ve mecliste görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım. Bir diğer husus da yine bazı meslek grupları var ki TSK bunu belirleyebilir buna ihtiyaç var. Öğretmen olsun, sağlıkçı olsun, mühendis olsun bunlar da askerliklerini orada çalışarak yapsın. Bir öğretmen vazifesini Burdur’da yapıyor. Nerede ihtiyaç var. Şırnak’ta mı ihtiyaç var. O dönem içinde oraya gönderilip askerliğini yapmış sayılır. Böyle çözüm önerileri getirmek lazım. Bu yığılmayı ortadan kaldırmak lazım. Toplumda bu kanaati kaldırmak lazım. Yani parasını veren askerlikten bedelli olarak kurtulur parası olmayan gider askerliğini yapar. Bu doğru bir anlayış değil. Bu toplum arasında bir ayrışma da meydana getirir. İnsanlar şehitlerimizi aileleri var bunları rencide eder."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Destici ile röportaj

-Detaylar Süre: 05.37-Boyut: 628 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================================= BURSA'DA ATA SPORLARI COŞKUSU BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'da okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, yağlı güreş gibi etkinliklere sahne oldu. Etkinlikte konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye bahsettiğim üzere çok uzun bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bu devlet geleneğimiz içerisinde bize mahsus, bizim geleneklerimizi bu milletin cesaretini, aklını, çevikliğini yansıtan ritüeller vardır, sporlar vardır" dedi. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla yapılan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'daki etkinliklerle devam etti. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcuların da katılacağı şenliğin 2'nci gününde açılış seremonisinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bugün burada birbirinden kopmuş ayrı ayrı devletler kurmuş, ayrı ayrı bölgelerde yaşamaya maruz kalmış insanların ortak değerlerini yansıtan etkinliklerin olduğunu belirterek, "At sırtında, ok elinde ve başka başka bir takım müsabakalarla ortak paydalarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmak adına yapılan bu etkinlikleri çok değerli bulduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye bahsettiğim üzere çok uzun bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bu devlet geleneğimiz içerisinde bize mahsus, bizim geleneklerimizi bu milletin cesaretini, aklını, çevikliğini yansıtan ritüeller vardır, sporlar vardır. İşte bugün Orta Asya'nın bir çok devletinde uzun yıllardan bu yana yapılan bu müsabakaların artık bu dönem içerisinde Türkiye'de de başlamış olması esesen birlik ve beraberliğimizi ortaya çıkarmak bakımından bize faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.