DHA YURT BÜLTENİ - 22

'F-16 UÇAKLARI BÖLGEYE 2 ATIM GERÇEKLEŞTİRDİ' Siirt Valiliği'nden Baykan'da gerçekleştirilen operasyon ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan istihbari bilgiler üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olarak kullandıkları değerlendirilen Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesine İnsansız Hava Aracı yönlendirildiği belirtildi. 3 kişilik dinamik hedef görüntüsünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile (F-16 Uçakları) hedef bölgeye 2 atım gerçekleştirilmiştir. Hava destekli yapılan atışlar neticesinde; 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. ATAK helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyona Siirt İl jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri ile Güvenlik Korucuları bölgede arama/tarama yapmak maksadıyla görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Baykan ilçesi Karamis bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu ihbarı üzerine Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı birlikte tarafından bugün bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile çıkan çatışmada, 3 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, operasyona havadan taaruz tipi helikopterlerin dekstek verdiği öğrenildi. Bölgede başlatılan operasyon ve çatışmanın zaman zaman sürdüğü belirtildi.

SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hava destekli yaplan operasyon ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA)

==================================================

ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN DÖVDÜĞÜ HASTA YAKINI ŞİKAYETÇİ OLDU

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilinmeyen nedenle tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin dövdüğü iddia edilen hasta yakını şikayetçi oldu.

Olay, Eyyübiye Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanedeki yakını için beklediği belirtilen ismi öğrenilemeyen kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen gerginlikte özel güvenlik görevlileri, iddiaya göre hasta yakınını dövdü. Yüzünden kan gelen hasta yakını araya girenler tarafından acil servise götürülüp tedaviye alınırken, kendisini döven özel güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü (Cep telefonu kamerası)

------------------------

- Hastane koridorlarında yaşanan arbede

- Özel güvenlik görevlilerinin darp ettiği refakatçi

- Kanlar içersinde kalan refakatçiye destek olan diğer hasta yakınları

- Genel ve detay görüntüler