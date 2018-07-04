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Dijital para sistemine yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi - Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası, 16 bin 700 avro ve 600 bin lira ile 12 tapu senedi ele geçirildiği öğrenildi

Dijital para sistemine yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para "Turcoin" işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince Kocaeli, Eskişehir ve Bursa illerinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyonlar kapsamında şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası, 16 bin 700 avro ve 600 bin lira ile 12 tapu senedi ele geçirildiği öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para "Turcoin" işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hipper AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet S. ile ortağı "Turcoin" kripto para birimi kurucusu Sadun K'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Muhammet S. ve ortağı Sadun K. tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dijital para dolandırıcılık Kocaeli

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