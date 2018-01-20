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Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 21:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı.

Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan düzenlemelerin ardından TSK'da söz konusu üniformalarda değişikliğe gidildi.

Yeni üniformalar ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ERMENİ KÖKENLİ GENEL KURMAY BAŞKANIMIZ..SONUMUZ KARANLIK..
kürdü ne mutlu türküm
Sen Türk olamazsın çünkü hem Kürt hemde Türk olan insanlar çok şereflidir sen babanla Kim olduğunuz konusunda bir daha konuşun
Allah u ekberrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Yol verin suriyeyi topraklarımıza katalım
Palaskaya ne oldu ya kaldırıldımı? Pijama gibi kamuflaj giyilirmi diye az süründürmüyorlardı
Türk alışkanlığı illa rütbe omuzda olacak.Kamuflaj kıyafette bütün rütbeler göğüste olur.Yavaş yavaş oda bir gün değişecek.
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