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Dikkat çeken detay! 15 Temmuz'dan sonra...

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 03:33 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, son dönemde yurtdışı ziyaretlerinde ve pek çok programında askeri üniforma yerine sivil kıyafet tercih ediyor.

Dikkat çeken detay! 15 Temmuz'dan sonra...

Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan ziyaretlerine eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, üniforma giyen yabancı komutanlarla görüşmelerinde ve ikili anlaşma imza törenlerinde yine sivil elbise giydi.

Eski Genelkurmay Başkanları, yurtdışı ziyaretlerinde, gün içerisinde resmi görüşmelerini üniformayla yaparken, akşamları onurlarına verilen resepsiyonlara ya da özel programlara takım elbise giyerek katılırdı.

YURTDIŞINDA SİVİL

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Akar, askeri yetkililerle ikili görüşmelerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras gibi siyasilerin bulunduğu ikili görüşme ve toplantılara da “sivil” katıldı. Kasım ayında Yüksekova sokaklarında dolaşıp yöre halkıyla çay içerken ise üniformalıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yaverliği uygulamasına son verdi. O günden bu yana Cumhurbaşkanı’nın yanı başında asker üniforması görüntüsü sergilenmiyor. Akar’ın da üniforma yerine takım elbise giyme tercihini 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sıklaştırması dikkat çekiyor. Erdoğan’ın çok sayıda yurtdışı programına eşlik eden Akar, üniforma yerine takım elbise giymeyi tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 15 Temmuz

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Üniforma gibisi var mı ama yaa!?:/
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