Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Çavuşoğlu açıklamasında, "Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır. YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız. İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak.

"GÜVEN SORUNU VARDI"



Artık yol haritası onaylandığına göre, bu uzun ve titiz olmuştur. Artık bunun ilgili birimler tarafından bir an önce planlanıp sahada da uygulamaya konulmasıdır. Diğer bölgesel konuları da bugün değerlendirme fırsatını bulduk. Artık somut adımların atılması önemli. ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmuş olacağız. Bir güven sorunu vardı bu ABD'nin sözünü tutmamasındandı.