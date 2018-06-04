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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de Menbiç anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında ABD ile F-35 konusundaki anlaşmazlığa değinerek, "F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Çavuşoğlu açıklamasında, "Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır. YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız. İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak.

"GÜVEN SORUNU VARDI"

Artık yol haritası onaylandığına göre, bu uzun ve titiz olmuştur. Artık bunun ilgili birimler tarafından bir an önce planlanıp sahada da uygulamaya konulmasıdır. Diğer bölgesel konuları da bugün değerlendirme fırsatını bulduk. Artık somut adımların atılması önemli. ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmuş olacağız. Bir güven sorunu vardı bu ABD'nin sözünü tutmamasındandı.

"MÜNBİÇ'TE İNSANLARIN EVLERİNE DÖNMELERİ SAĞLANACAK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç'te PKK/YPG baskısıyla yerlerini terketmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesinin sağlanacağını belirtti. Yol haritasının uygulanmasına ilişkin, ''Net bir gün var. Bu, sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz." dedi.

Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi. Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Çok başarılı geçti, ilerleme olacak. Pompeo ile görüşme sonrası Suriye'de YPG konusunda somut sonuç bekliyorum" açıklamasında bulundu.

F-35 KONUSU

F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok.

**AYRINTILAR GELİYOR…

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu ABD

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