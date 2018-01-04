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Diyanetten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 05:03 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Diyanet’in internet sitesindeki “Kızların 9, erkeklerin 12 yaşında buluğ çağına geçtiği” ve “Buluğ çağına gelenlerin evlenebileceği” ifadelerine tepki yağarken kurumdan da “Bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam’a aykırıdır” açıklaması geldi.

Diyanetten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet’in “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer”, “Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir” tanımlarının çarpıtıldığını söyledi. Başkan Keleş, “Bu insanlıkla ahlakla bağdaşmaz. Diyanet’in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam’a aykırıdır yönünde” dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, sosyal medyada tartışılan çocuk yaştaki evlilikle ilgili görüşlerini Hürriyet’e şöyle açıkladı:

HANGİ VİCDAN EVLENDİREBİLİR

“Bırakın 9-10 yaşı bir çocuk 15 yaşında da evlenmemeli, evlendirilmemeli. Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Bu eleştiriler ne ahlaka, ne insanlığa sığar. Diyanet çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir? 1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkıhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18’dir. Diyanet de her zaman bunu savundu. Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli. Bu yaşlardan önce kim hazır olabilir? Bir kişi anne ve baba olmanın sorumluluğunu taşıyabilmeli. Aksi halde toplumda sorunlar ortaya çıkar. Hiç kimse çocuğunu 9-10 hatta 15 yaşında evlendirmemeli. Bunu düşünmek bile büyük yanlıştır.”

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Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı
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Hollanda'dan Diyanet'e 'çocuk gelin' tepkisi
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