Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Aziz milletimizin bugüne kadar olduğu gibi kıyamete değin camilere destek olacağına canıgönülden inanıyoruz. Bu bağlamda 'Bir Tuğla da Benim Olsun' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Bir Tuğla da Benim Olsun" kampanyasının tanıtımı, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sadece Türkiye'de değil İngiltere'den Haiti'ye, Filistin'den Gana'ya, ABD'den Kırgızistan'a kadar birçok bölgedeki cami ihtiyacını gidermek, inşası devam eden camilere yardım etmek için başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde camilerin olduğunu söyledi.

Camilerin hem fiziki yapısı ve varlığı hem de fonksiyonları ve temsil ettiği değerler açısından İslam toplumunun ve düşüncesinin merkezi olduğunu belirten Erbaş, "Peygamber efendimiz, daha hicret yolundayken, ilk fırsatta Kuba'da, yapımında bizzat kendisi de çalışarak bir mescit inşa etmiş, Medine'ye hicretle birlikte risalet mesajının mektebi, İslam medeniyetinin tefekkür ve tedebbür merkezi mescid-i nebinin temelini atmıştır. İslam'ın en güzide topluluğu olan sahabe nesli bu mescitte yetişmiştir." ifadelerini kullandı.