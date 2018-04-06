Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Aziz milletimizin bugüne kadar olduğu gibi kıyamete değin camilere destek olacağına canıgönülden inanıyoruz. Bu bağlamda 'Bir Tuğla da Benim Olsun' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Bir Tuğla da Benim Olsun" kampanyasının tanıtımı, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapıldı.
Sadece Türkiye'de değil İngiltere'den Haiti'ye, Filistin'den Gana'ya, ABD'den Kırgızistan'a kadar birçok bölgedeki cami ihtiyacını gidermek, inşası devam eden camilere yardım etmek için başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde camilerin olduğunu söyledi.
Camilerin hem fiziki yapısı ve varlığı hem de fonksiyonları ve temsil ettiği değerler açısından İslam toplumunun ve düşüncesinin merkezi olduğunu belirten Erbaş, "Peygamber efendimiz, daha hicret yolundayken, ilk fırsatta Kuba'da, yapımında bizzat kendisi de çalışarak bir mescit inşa etmiş, Medine'ye hicretle birlikte risalet mesajının mektebi, İslam medeniyetinin tefekkür ve tedebbür merkezi mescid-i nebinin temelini atmıştır. İslam'ın en güzide topluluğu olan sahabe nesli bu mescitte yetişmiştir." ifadelerini kullandı.
- "Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz"
Ayet ve hadislerin Müslümanlara camiler inşa etmeyi, camilere sahip çıkmayı, camileri onarmayı bir görev olarak yüklediğini aktaran Erbaş, "Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir." dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının, kurulduğu günden beri iyiliği her yere taşımak amacıyla çalıştığını dile getiren Erbaş, vakfın bugün bin şubesiyle 140 ülkede yaptığı hizmetlerden birinin de camiler inşa etmek olduğunu vurguladı.
Bugüne kadar vatandaşların desteğiyle yurt içinde ve yurt dışında binlerce cami inşa edildiğini söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:
"Türkiye Diyanet Vakfımız, kadirşinas milletimizin desteğiyle Balkanlardan Afrika'ya, Kafkaslardan Güney Amerika'ya, İngiltere'den Haiti'ye, Filistin'den Belarus'a kadar yeryüzünün her yerinde, ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir. İslam'ın bu topraklar üzerinde varlığının sembolü olan camilerin inşa ve ihyası için başta gece gündüz demeden fedakarca gayret gösteren Diyanet camiasının bütün kademelerindeki kıymetli din gönüllülerimiz olmak üzere, bu yolda emek sarf eden, maddi ve manevi destek veren aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyor, camilerin inşası için yapılan bütün yardımların Allah indinde makbul ve ebedi kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyoruz."
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, inşaatı devam eden yurt içi ve yurt dışındaki camiler için vatandaşların yardımına başvurduğunu anlatan Erbaş, "Aziz milletimizin bugüne kadar olduğu gibi kıyamete değin camilere destek olacağına canıgönülden inanıyoruz. Bu bağlamda 'Bir Tuğla da Benim Olsun' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz." dedi.
Erbaş, kampanyaya katılmak isteyenlerin "CAMİ" yazarak 1379'a mesaj göndermeleri halinde 10 lira yardımda bulunabileceklerini kaydetti.
Konuşmasının ardından Erbaş ve tanıtım toplantısına katılanlar, 1379'a mesaj göndererek kampanyanın ilk destekçileri oldu.
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