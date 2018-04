Diyanetten “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyası

“Yeryüzünün her yerinde ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir”

“Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz” diyen Erbaş, “Sadece ibadetlerimiz değil tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir. Türkiye Diyanet Vakfımız kurulduğu 1975 yılından beri iyiliği her yere taşımak gayesiyle çalışmaktadır. Bugün bin şubemizle 140 ülkede yaptığı devasa hizmetlerden biri de camiler inşa etmektir. Bugüne kadar milletimizin desteğiyle yurt içi ve yurt dışında başta Ankara Kocatepe Camii, Adana Sabancı Merkez Camii, Konya Hacı Veyiszade Camii gibi sembol camiler olmak üzere binlerce cami inşa etmiştir. Türkiye Diyanet Vakfımız kadirşinas milletimizin desteğiyle Balkanlar’dan Afrika’ya, Kafkaslar’dan Güney Amerika’ya kadar, İngiltere’den Haiti’ye, Filistin’den Belarus’a kadar yeryüzünün her yerinde ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir. İslam’ın bu topraklar üzerinde varlığının sembolü olan camilerin inşa ve ihyası için başta gece gündüz demeden fedakarca gayret gösteren Diyanet camiasının bütün kademelerindeki kıymetli din gönüllülerimiz olmak üzere bu yolda emek sarf eden maddi ve manevi destek veren aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.