Diyanetten “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyasının startını verdi. Vatandaşlar, SMS yoluyla ‘Cami’ yazıp 1379’a göndererek cami yapılmasına 10 TL yardımda bulunabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye’nin yanı sıra dünyanın muhtelif yerlerinde ezan sesine hasret kimsenin kalmaması için yürüttüğü projelerin tamamlanması ve yenilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla başlattığı “Bir Tuğla da Benim Olsun” yardım kampanyası tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, İslam’da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde camilerin olduğunu belirterek, “Cami bireyin inanç dünyasından toplumsal ilişkilere, kulluk ve sorumluluk bilincinin oluşmasından hukukun inşasına, eğitimden sanata, aileden çevreyle ilişkilere hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin ruh köklerinin birleştiği mekandır. Cami hem fiziki yapısı ve varlığı hem de fonksiyonları ve temsil ettiği değerler açısından İslam toplumunun ve İslam düşüncesinin merkezidir” ifadelerini kullandı. Erbaş, Peygamber Efendimiz’in (sav) daha hicret yolundayken ilk fırsatta Kuba’da yapımında bizzat kendisi de çalışarak bir mescit inşa ettiğini ve Medine’ye hicretle birlikte risalet mesajının mektebi Mescid-i Nebi’nin temelini attığını anlattı. Tevbe Suresi’nin 18. ayetini okuyan Erbaş, ayette, “Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe îman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler i’mareder” denildiğini aktardı.

“Yeryüzünün her yerinde ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir” “Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz” diyen Erbaş, “Sadece ibadetlerimiz değil tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir. Türkiye Diyanet Vakfımız kurulduğu 1975 yılından beri iyiliği her yere taşımak gayesiyle çalışmaktadır. Bugün bin şubemizle 140 ülkede yaptığı devasa hizmetlerden biri de camiler inşa etmektir. Bugüne kadar milletimizin desteğiyle yurt içi ve yurt dışında başta Ankara Kocatepe Camii, Adana Sabancı Merkez Camii, Konya Hacı Veyiszade Camii gibi sembol camiler olmak üzere binlerce cami inşa etmiştir. Türkiye Diyanet Vakfımız kadirşinas milletimizin desteğiyle Balkanlar’dan Afrika’ya, Kafkaslar’dan Güney Amerika’ya kadar, İngiltere’den Haiti’ye, Filistin’den Belarus’a kadar yeryüzünün her yerinde ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir. İslam’ın bu topraklar üzerinde varlığının sembolü olan camilerin inşa ve ihyası için başta gece gündüz demeden fedakarca gayret gösteren Diyanet camiasının bütün kademelerindeki kıymetli din gönüllülerimiz olmak üzere bu yolda emek sarf eden maddi ve manevi destek veren aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bir Tuğla da Benim Olsun kampanyasını başlatmış bulunuyoruz"

Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak inşaatı devam eden yurt içi ve yurt dışı cami inşaatları için milletimizin yardımlarına başvuruyoruz. Bugünkü basın toplantımızda milletimize ve yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün insanlarımıza millet varlığımıza duyurmayı düşündüğümüz bu toplantıda ’Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Camiler tuğlalardan, tuğlaların üst üste konulmasından meydana gelen ve milletimizin bu tuğlaları bir şekilde camilerimize ulaştırmakla büyük bir seferberlik başlattığını her zaman takip ediyoruz görüyoruz. Bugünde inşallah camide bir tuğlada benim olsun kampanyasını başlatmış oluyoruz. Söz konusu kampanya sayesinde SMS yoluyla ‘Cami’ yaz 1379’a gönder talimatıyla 10 TL yardımda bulunacağız. Bu kampanyaya katılarak camilerimizin inşasına katkı sunan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

Erbaş, ilk SMS’i atarak yardımda bulundu

“Önce ben kendi telefonumdan kampanyanın startını vermiş olacağım” ifadesini kullanan Erbaş, telefonundan ‘Cami’ yazarak 1379’a SMS göndererek 10 TL yardımda bulundu. Erbaş, SMS’i göndermesinin ardından gelen “10 TL değerindeki bağışınız vakfımıza ulaşmıştır. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz” mesajını da okudu. Erbaş, “Milletimizin bu konudaki duyarlılığını bekliyoruz. Ne kadar çok bağış yaparsak o kadar tuğlamız olacak camilerde” dedi.

Erbaş, konuşmasını Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un “Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” dörtlüğünü okuyarak tamamladı.