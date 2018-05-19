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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Abdulsamet Kansu idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, Sinan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ile Gülbahar Kansu ve Zeynep Sağıl, 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin, Siirt'ten Diyarbakır'daki yakınlarının taziyesine gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bismil Diyarbakır Kaza taziye

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