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Doğan Medya'dan kovulan İrfan Değirmenci’den çok konuşulacak yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Doğan Medya Grubu'nun satılmasının ardından daha önce şirketten kovulan İrfan Değirmenci, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışı sonrası, geçen yıl Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’den açıklama geldi. Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

Kovulmamızdan beri geçen 1 yılda: -Ardımızdan gülücüklü tweet atan bld. başkanı,gitti [✔️] -Tv'nin o günkü G.Müdürü,gitti [✔️] -Yerime getirilen,gitti [✔️] -Kovulmamıza sessiz kalan,severek ayrıldı [✔️] -Patron gitti [✔️] . . Mesele nasıl gittiğin ya da neye rağmen kaldığın!

“Ülkede basın özgürlüğü bugün itibariyle bitti” duyarı yapacaksanız hobi olarak yine yapın ama yarın sabahtan itibaren gazete bayinizden aldığınız gazeteyi, bu akşamdan itibaren izlediğiniz televizyonu değiştirmeyecekseniz hiç kusura bakmayın kabahatin çoğu sizin kardeşim!

Ve bu akşam evinde “acaba yarın insan kaynaklarına beni de çağıracaklar mı?” diye düşünmekten gözüne uyku girmeyecek basın emekçisi kardeşlerim, içiniz ferah olsun. Halkın yanında olduğunuz sürece her daim içecek bir tas çorbanız oluyor. Başınız dik, yolunuz açık olsun…

Beni referandum sürecinde işimden ettiğinizden beri yani 1 yıldır tazminat davalarımız sürüyor. Doğan grubundan henüz hakkımızı alamadık, Demirören'den alırız belki @ahmethc

İşte o tweet:

Hürriyet, Kanal D satıldı mı?Hürriyet, Kanal D satıldı mı?
Doğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptıDoğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptı
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Anahtar Kelimeler:
Doğan Medya hurriyet kanal d İrfan Değirmenci

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Güzel açıklama. Yargısız infaz edilip ekmeğinden edilen tüm emekçilerin Allah yardımcısı olsun. Maşa olanlar da tez cezasını bulsun. Bu gün yapılan dualar kabul olurmuş da...
Bütün doğan medya kanallarını silin televizyonlarınızdan. Zira tüm kanallar milliyet gazetesinin seviyesine düşecektir.
baştan sona haklı irfan degirmenci düşünce özgürlügüne kilit vurulmuş sadece birilerinin keyfine göre konuşacaksın ve fetöden daha güçlü ve tehlikeli bir yapı oluşuyor
Demokrasi istiyorsak, Adalet istiyorsak şu cümlenin altına bu ülkede yaşayan herkesin imza atması ve bu günden itibaren uygulaması gerekir ki. yarınlar bizim, yarı lar canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımuzın olsun " Okuduğunuz gazeteyi, izdediğiniz tv kanalını değiştirmezseniz yarın olacaklardan herkes suçludur" Bunu yapmamız gerekir. hatta devamla evinizdeki tüpü değiltirmeniz tuttuğunuz takıma (hersey normale dönene kadar) destek vermekten vazgeçmelisiz. otakım belli.
Basın özgür ülke aleyhine küfredenlere ayar . fark fazla anlaşılmaz değil
insanlar boş olduğu halde neden kendilerini adamdan sayıyorlar anlayamıyorum. insan düşünür. basın çalışanlarıyla ve halkla ayakta durur. sen halkın karşıtıysan yarın zarar başlar. sen halktan farklı görüşlere sahipsen halktan kopuksan sen kovulursun basın organın el değiştirmek zorunda kalır. bir senedir işsizliğin senin değerinigösterir.
Duruşu olan İrfan Değirmenci gibi insanları görünce,bu ülkede bir sabah herşeyin daha güzel bir şekilde değişeceğine inancım artıyor. Aferin İrfan ve İrfan gibiler
"Bir insanın yaşayıp yaşamadığını nabzından değil onurlu duruşundan anlarız" ERNESTO CHE GUEVERA "Sahtekârlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir." GEORGE ORWELL Başka sözüm yok......
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