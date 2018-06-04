Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Kışın kar ve soğuğa aldırmadan yazın ise sıcağa ve özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında her zamankinden daha yeşil olan bitki örtüsüne rağmen mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri ormanlarda, kalyonlarda, vadilerde ve geniş yelpazeli yaylalarda operasyonlarını sürdürüyor. Bölge halkının da desteğini arkasına alan güvenlik güçleri her geçen gün bölgede sıkışıp kalan teröristleri yakalamak ve ya etkisiz hale getirmeye bir adım daha yaklaşıyor.

İHBAR GİRESUN'DA ETKİLİ OLDU



Giresun’un Güce ilçesi kırsalında öldürülen ve aralarında gri listede aranan bir de teröristin olduğu 2 terörist bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirildi. Operasyonlara bölge halkı kadar doğada yaban hayvanlarının envanterini çıkartmak için kullanılan fotokapanlar da destek oluyor.

VATANDAŞLAR İSİM KOYDU: FINDIK DALI HAREKATI



Vatandaşında desteğini alan güvenlik güçleri bölgeyi BTÖ mensuplarından temizlemek için JÖAK, JÖH ve PÖH ekipleri ile gece gündüz demenden operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgelerde vatandaşlar asker ve polise yoğun şekilde destek olurken bölge halkı operasyonlara isim koyarak desteğini yineledi. Bölge halkı tarafından konulan isim ise Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ operasyondan esinlenilerek ‘ Fındık Dalı Harekatı’ olarak verildi.