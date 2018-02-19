Doğuda kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 173 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 132 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, Başkale'de 21, Çaldıran'da 20, Gürpınar'da 49 ve Muradiye ilçesinde 21 yerleşim biriminin yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu kaydedildi.
- Bitlis
Bitlis'te gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar yağışından dolayı 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerince çalışmaların başlatıldığını belirtti.
- Muş ve Hakkari
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, olumsuz hava koşulları sonucu merkez ve ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden Şentürk, kapanan yolları en kısa zamanda açacaklarını belirtti.
Hakkari'de de 5 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van'ın güney kesimlerinde zaman zaman karlı olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde sis görüleceği tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.
Bölgede en düşük sıcaklıklar Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 2, Bitlis'te ise sıfırın altında 3 derece ölçüldü.
Bugün en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 4, Bitlis'te 5, Muş'ta 9 derece olması bekleniyor.
Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
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