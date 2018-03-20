Düzce Üniversitesi Sakaryalı öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi, Eket Fuarcılık tarafından Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliğinde Sakaryalı üniversite adaylarıyla bir araya geldi.
İki gün süresince devam eden tanıtım fuarında, Sakarya’nın 15 ilçesinden öğretmenleri eşliğinde tanıtım etkinliğine gelen binlerce öğrenci, burada bulunan 50’yi aşkın devlet ve vakıf üniversite temsilcileriyle buluşarak yetkililerden bilgi aldı.
Yoğun bir katılımın gözlendiği ve Düzce Üniversitesi standına ilginin yüksek olduğu tanıtım fuarında, Sakaryalı gençlerle bir araya gelen Düzce Üniversitesi temsilcileri, Düzce Üniversitesi’nin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler sundu. Düzce Üniversitesi’nin kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel ve ekonomik imkanların da anlatıldığı tanıtım organizasyonunda, Düzce ile ilgili barınma, ulaşım ve yurt olanakları gibi birçok konuda da üniversite adaylarına ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Düzce Üniversitesi’nin; akademik, bilimsel ve bölgesel kalkınma alanlarındaki başarıları da paylaşılarak kuruluşunun 12. yılında tercih edilen ve öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulandı.
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