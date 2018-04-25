HABER

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş (41), Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri süren Erdoğmuş, 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınlarında, 1 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin, alkollü olarak 20 Mart günü Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a koşarak, geçen ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euroluk para cezası verilen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerinin kendisini dövüp, telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip, Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş'a, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındı
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne pazarkule sınır kapısı Yunanistan'a koşarak giren adam adana Yunan askeri Meriç Nehri

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Okuyucu Yorumları 5 yorum
iyi daha ne istiyor kafasına sıkıpta nehire atmadıklarına dua etsin ucuza kapatmış birdahakine kesin sıkarlar kim vurduya gider anası ağlar yazık.
adana haberleri sınırları aştı :)
İYİ OLMUŞ NE İŞİ VAR GAVUR ELİNDE
senin orda ne işin vardı maceramı arıyorsun
e sen hak etmişsin elin yunanının memleketinde işin ne bak adamlar kabir kişi bile kabul etmiyor ama bizdeki ferasete bak afganı suriyelisi bağrımızda biz aç kalsakda bunlara aş veririz iş veririz demi valla adamlar doğru yapmış sağ geldiğine dua et ajan deyip oracıkta vurmamışlar seni kim bilir kim duyardı duaet de dokunmamışlar canına zaten türko dedinmi adamlar ifrit oluyo la yosa reismi korkuttu bunlaruda acık okşayıp gönderdiler ne
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.