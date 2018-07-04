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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'deki FETÖ soruşturması kapsamında B.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö'yü evinde gözaltına aldı. B.Ö'nün ev ve iş yerinde arama yapıldı, bazı belge ve evraklara el konuldu.

Şüpheli B.Ö, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale'ye gönderildi.


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