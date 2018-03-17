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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 21 kişi yakalandı

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında iki hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları anlaşılan Suriye uyruklu 21 kişi yakalandı, sürücüler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Muğla Suriyeli

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