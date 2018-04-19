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Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Recep Tayyip Erdoğan'a, 24 Haziran erken seçiminde oy verip vermeyeceğini açıkladı. İhsanoğlu, "parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben de katılıyorum" ifadesini kullandı. İhsanoğlu, açıklamasıyla MHP'nin desteklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana oy kullanacağı sinyalini verdi.

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

CHP ve MHP'nin 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu, erken seçim kararına ilişkin konuştu. MHP’nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oyunu kime vereceği merak konusu oldu.

"PARTİ HANGİ TERCİHİ YAPARSA ONA KATILIYORUM"

İhsanoğlu, Odatv’nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben de katılıyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GİRDİĞİ YARIŞI KAYBETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu, daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, “MHP İstanbul Milletvekili” olarak yoluna devam etmişti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
omurgasız adamlar kendi iradelerini kullanmazlar
@02remzi ne oldu chp ve hdp bu adama destek verirken sende ona oy verirken o0murgan nerdeydi o zaman sürüngenmisin yoksa
"parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben de katılıyorum" eyy cehaape, kulağına küpe..
başından sonuna ilk çıkışından gidişine hepiniz bu oyunun kurulmak istenen düzenin yıkılmak istenen ülkem için yazılan senaryonun bir parçasınısınız allah var allah
ekmeleddin ekmeğe saldır kıs kıs koçooo
Allah bizi nasıl biliyorsa öyle yapsın
Kısacası Bahçeli ne derse onu yapıyoruz diyor. Zaten Bahçeliye karşı çıkan herkes partiden atıldı :)))
helal olsun sana ekmeleddin ihsanoğlu bende sana oyumu vermişdim ama şimdi sıra reisde
oYUM HARAM OLSUN KOLTUK UĞRUNA MALAM UĞRUNA VATANINI CUMHURİYETİ SATANLARA YAZIKLAR OLSUN
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