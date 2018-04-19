Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

CHP ve MHP'nin 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu, erken seçim kararına ilişkin konuştu. MHP’nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oyunu kime vereceği merak konusu oldu.
"PARTİ HANGİ TERCİHİ YAPARSA ONA KATILIYORUM"
İhsanoğlu, Odatv’nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben de katılıyorum.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GİRDİĞİ YARIŞI KAYBETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu, daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, “MHP İstanbul Milletvekili” olarak yoluna devam etmişti.
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