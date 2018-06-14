Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Lefkoşa'da meydana gelen olayda, Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R.'nin bakıcılık yaptığı eve gitmesinin ardından baldızı R.Y. (26) ile yalnız kaldı. Orunov, evde baldızını dövüp, cinsel istismarda bulundu. Sabah Aramurat Orunov işe gidince, R.Y. polise başvurup, şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis, Orunov'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Aramurat Orunov, mahkemede de "Çok pişmanım. Mahkemeden özür diliyorum, affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme, kaçma şüphesi bulunan Orunov'un 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
DHA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 1 yorum