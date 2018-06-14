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Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızını dövüp, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 38 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov tutuklandı.

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Lefkoşa'da meydana gelen olayda, Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R.'nin bakıcılık yaptığı eve gitmesinin ardından baldızı R.Y. (26) ile yalnız kaldı. Orunov, evde baldızını dövüp, cinsel istismarda bulundu. Sabah Aramurat Orunov işe gidince, R.Y. polise başvurup, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, Orunov'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Aramurat Orunov, mahkemede de "Çok pişmanım. Mahkemeden özür diliyorum, affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme, kaçma şüphesi bulunan Orunov'un 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC taciz cinsel istismar

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