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Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 09:21 | Son Güncelleme

Erzurum'un Çat ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köseler köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 06.00 sıralarında Erzurum'un Çat ilçesinin 10'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için büyük bir mücadele verildi. Yaralılar Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Erzurum Bingöl

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah kimsenin başına vermesin
Allah rahmet eylesin
Allah ım yardım et sağ kalanlara..ölenlerin de günahlarını affet..
BU KADAR MÜKEMMEL BİR YOLDA VE BU GÜZEL ARAÇLARLA KAZA YAPAN SÜRÜCÜLERE YAZIKLAR OLSUN. SİZ ÖLDÜNÜZ AMA BERABERİNİZDE ARABANIZDAKİ MASUMLARI DA ÖLDÜRDÜNÜZ. YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLERİM.
@kavram30 sacma sapan konusma.. kim isteyerek kaza yapar?
demekki neymis olay duble yol yapmak degil olay trafik kurallarini ogrenecek ogretecek kapastitede bilincte olmakmis
@semih kim mi kurallara uymayan
ALLAH RAHMET EYLESİN. SANKİ UYUYA KALMIŞ GİBİ DURUYOR BİR TARAF.
Ülkemizdeki bu mal erkek sürücüler oldukça kazalar bitmez . Öküz ile bunları eğitime al öküz okul birincisi olur .
Gümüş renkli araçlar tehlikelidir diye bir önermede bulunayım. Allah rahmet eylesin.
Allah yardımcıları olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin
Allah rahmetiyle muamele eylesin yalnız gözünüzün önündeki plakayı yanlış yazıyorsunuz..
çok kötü çok üzücü ALLAH sabır versin
allahım rahmet ve sabır ihsan eylesin :((
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