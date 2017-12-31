Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Son Güncelleme 11 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 17:44 |11 saat önce

Yılbaşını sevgilisinden, eşinden ayrı geçirmek zorunda kalanlar için yeni yıl kutlamaları biraz buruk geçebilir. Yine de sevdiğinize duygularınızı ifade edecek, 2018’e girerken sizin için de hoş bir anı olacak güzel bir mesaj gönderebilirsiniz. İşte yeni yıl için aşıklara, eşlere, sevgililere derlediğimiz yeni yıl mesajları…

Bir yılı daha deviriyoruz. 2017’den 2018’e geçerken dünyanın her yerinde çiftler yeni yılı kutlayacaklar. Ancak tabii yılbaşını beraber geçiremeyecek eşler ve sevgililer de olacak. Siz de onlardan bireyseniz, haberimizdeki sevgiliye yeni yıl mesajları derlemesinden faydalanabilirsiniz. Tabii yılbaşını sevdiğinizle beraber kutlayacak da olsanız sevginizi, duygularınızı güzel bir yeni yıl mesajı ile de daha güzel anlatabilirsiniz. Yeni umutlarla, sıkıntıları eski yılda bırakmak dileğiyle, sevgiyle dolu bir yeni yıl için tüm çiftlerin yeni yılı kutlu olsun. İşte 2018 için en güzel yılbaşı mesajları… SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2018 * Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem. * Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle… * Yıllar her şeyi değiştiriyor biz hep aynı kalalım. Nice seneler aşkım. * Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun. * Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim…

* Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine o tarifsiz sıcaklığı koymayı başarıyorsun. 2018’de de benimle kal sevgilim. Yeni yılımız kutlu olsun. * Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara… * Mavililer giyer deniz olurum, yeşiller giyer bahar olurum, belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum. Seninle nice senelere aşkım. * Doğan her günün sabahında, gelen her yeni yılda içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Yeni yılımız kutlu olsun bir tanem.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Nice senelere aşkım, yeni yılın kutlu olsun. *Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2018 yılı kutlu olsun bir tanem. * Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

* Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni yılın kutlu olsun! * Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere… 2018 yeni yıl mesajları ile yılbaşımız kutlu olsun! İşte sevgiliye, anneye, babaya uzun, kısa ve resimli yeni yıl mesajları * Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki ‘Ömrüm’ olur musun? 2018 sana mutluluklar getirsin aşkım. * Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem… * Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle… * Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun! * İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler…