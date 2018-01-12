Eski bakan Erdoğan Bayraktar 30 milyon liraya cami yaptırıyor

17-25 Aralık operasyonu sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 30 milyon liraya cami yaptırıyor. Bayraktar'ın memleketi Trabzon'un Moloz bölgesinde inşa ettireceği VIP cami, yaklaşık 20 bin kişilik olacak. Eski Bakan Bayraktar bu amaçla Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu ve Onursal Başkanı oldu. VIP Cami, Hindistan'daki ünlü Tac Mahal'i andıracak.
‘EN BÜYÜK HAYALİM' DİYORDU
Sözcü'nün haberine göre, Bayraktar, 2012 yılında dile getirdiği ve “En büyük hayalim” dediği cami projesini, 6 sene sonra hayata geçirdi. VIP camide, açık ve kapalı otopark; piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, Trabzon Bazaar adlı alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak. Caminin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.
Caminin yapımını, Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üstlendi. 12 kurucusu olan derneğin üyeleri arasında Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra oğulları Oğuz ve Hamdi Bayraktar ile İrfan Altıner, Kâzım Şengöçgel, Mecit Altıner, Mehmet Atmaca, Mehmet Kıroğlu, Mehmet Öztürk, Vahap Kantıoğlu, Fatma Yılmaz ve Mehmet Eroğlu da var. Eski bakanın oğlu Oğuz Bayraktar, 17-25 operasyonu sırasında gözaltına alınmıştı.
KAMUDAN HARCAMA YOK
Dernek başkanı İrfan Altıner, “Biz burada sadece cami değil muhteşem bir alan yaratıyoruz'' derken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, caminin maliyetinin 30 milyon lira civarında olacağını söyledi. Kamu kaynaklarından harcama yapılmayacağını belirten Gümrükçüoğlu, “Trabzon'da İskenderpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Camileri var. Ancak yoğun katılım olan cenaze, mevlid gibi törenlerde sıkışıklığa yol açmayacak, park sorunu olmayacak, çok yönlü hizmet verecek, sembol bir camiye de ihtiyaç var” dedi.
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