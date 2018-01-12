HABER

Eski bakan Erdoğan Bayraktar 30 milyon liraya cami yaptırıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 07:52 | Son Güncelleme 7 saat önce

Eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar memleketi Trabzon’a 20 bin kişilik VIP cami yapmak için kolları sıvadı... Tac Mahal’i andıracak camide piknik ve spor alanları, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, restoran ve 1461 Şehitleri Müzesi de olacak.

Eski bakan Erdoğan Bayraktar 30 milyon liraya cami yaptırıyor

17-25 Aralık operasyonu sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 30 milyon liraya cami yaptırıyor. Bayraktar'ın memleketi Trabzon'un Moloz bölgesinde inşa ettireceği VIP cami, yaklaşık 20 bin kişilik olacak. Eski Bakan Bayraktar bu amaçla Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu ve Onursal Başkanı oldu. VIP Cami, Hindistan'daki ünlü Tac Mahal'i andıracak.

‘EN BÜYÜK HAYALİM' DİYORDU

Sözcü'nün haberine göre, Bayraktar, 2012 yılında dile getirdiği ve “En büyük hayalim” dediği cami projesini, 6 sene sonra hayata geçirdi. VIP camide, açık ve kapalı otopark; piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, Trabzon Bazaar adlı alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak. Caminin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.

Caminin yapımını, Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üstlendi. 12 kurucusu olan derneğin üyeleri arasında Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra oğulları Oğuz ve Hamdi Bayraktar ile İrfan Altıner, Kâzım Şengöçgel, Mecit Altıner, Mehmet Atmaca, Mehmet Kıroğlu, Mehmet Öztürk, Vahap Kantıoğlu, Fatma Yılmaz ve Mehmet Eroğlu da var. Eski bakanın oğlu Oğuz Bayraktar, 17-25 operasyonu sırasında gözaltına alınmıştı.

KAMUDAN HARCAMA YOK

Dernek başkanı İrfan Altıner, “Biz burada sadece cami değil muhteşem bir alan yaratıyoruz'' derken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, caminin maliyetinin 30 milyon lira civarında olacağını söyledi. Kamu kaynaklarından harcama yapılmayacağını belirten Gümrükçüoğlu, “Trabzon'da İskenderpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Camileri var. Ancak yoğun katılım olan cenaze, mevlid gibi törenlerde sıkışıklığa yol açmayacak, park sorunu olmayacak, çok yönlü hizmet verecek, sembol bir camiye de ihtiyaç var” dedi.

Erdoğan Bayraktar güvenlik görevlisi dövdü
Üniversiteli Dilek, bu karara çok sevindi
Erdoğan Bayraktar'a 'güvenlik görevlisine dayak' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Erdoğan Bayraktar VIP cami

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Benzine yeni zam yolda

Benzine yeni zam yolda

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

İlginizi Çekebilir

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ünlü meteorologdan İstanbullulara kritik uyarı: Kar için tarih verdi!

Ünlü meteorologdan İstanbullulara kritik uyarı: Kar için tarih verdi!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

Okuyucu Yorumları 94 yorum
rüşvetle cami yaptırmak caizmi milletten çaldım millete iade ettim
@kara_dream Loto yada kumarla kazanılan parayla hayır işi olmaz der Diyanet, pekiii devletin parasını çalıpta hayır işi yapmak nasıl oluyor???
@kara_dream BENİM BU DİNLERİ NEDEN BIRAKTIĞIMIN KANITIDIR.DİNLER İNSANOĞLUNA VERDİĞİ TAHRİBAT ÇOKTUR.İNSANLARI KUTUPLAŞTIRIR,AYRIŞTIRIR,KANDIRIR VE SONUCUNDA KURNAZ TİLKİ KAZANIR.KAYBEDENDE TAKDİRİ İLAHİ DER OTURUR.KAZANANDA YAPAR YAPACAĞINI GEBERİP GİDERKEN BİR HAC BİR UMRE YADA CAMİ,AKLINCA TERTEMİZ OLUR ÇIKAR.O BİR DÜNYADA HURİ BEKLERKEN YADA ATEŞ.BEKLEKİ BU DÜNYADA BULAMADIĞIN TANRIYI ORADA ARA DUR.
@berkuygurc hac,umre veya cami yapmakla temizlenildiğini kim sana söylediyse yalan söylemiş...Hac sadece biz müslümanlar için farzdır ..
aman ha sakın birinizde okul yaptırırsinizda insanlar okur anlar yorumlar düşünür
@orkunvet.25 açtıkları okulların çoğunda okuyanlar düşünmeyi öğreniyor mu sizce?
çaldıklarının günahını azaltmaya çalışıyor.nasılsa dıyanet hırsızlıkla yapılan yapılan işleri sevap diye fetva veriyor nasılsa.
@cemalhakyol İLK ÖNCE ÇALACAKSIN,SONRA JUBİLENİN SONUNA DOĞRU UFAK BİR YATIRIMLA,HURİLERİ KAPACAKSIN.BU KUTSAL SANILAN KİTAPLARI YAZANLARDADA AKIL YOK,BUNLARI OKUYANLAR ZATEN YARIM YAMALAK ARAPCA AĞZIYLA BİRŞEY ANLAMIYOR. BİRAZ DERİNE GİRSE NE KADAR SAÇMALIKLARLA UĞRAŞTIKLARINA İNANAMAYACAKLAR.BBU KİTAPLARI HERKEZ ANLADIĞI DİLEDEN OKUSUN EZBEREDEN BİR CACIK OLMAZ.
O kadar para nereden bulunuyor?Birileri yine Reza nin altına mı yatıyor?
@stastemir Bunlarda Reza bitmez, bulurlar yine bir Reza
caldiklariyla yapiyor
@doblo78 BİR NAMAZ KILAN BİRİSİNİ DİKKATLİCE İZLEYİN,BİRDE BUDİST TAPINAĞINDA TAPINAN KİŞİYİ.ARASINDA HİÇBİR FARK GÖREMEYECEKSİNİZ.GEÇMİŞTE İNSAN TOPLULLUKLARINI KANDIRMAK YADA YÖNLENDİRMEK ÇOK KOLAYDI.ŞİMDİ GEL SIKIYSA KANDIR.İLİM VE BİLİMİN GELDİĞİ NOKTA.BÜTÜN TANRISAL OLASILIKLARI RET EDİYOR.KANITLARIDA MEVCUT.
@berkuygurc kendini çok çok zeki , çok çok akıllı sanıyorsun ya..bir gün gelir buraya yazdıklarına da , aldığın nefesleri bile boşa aldığına da ,boşa geçirdiğin zamanın da pişmanlığını yaşarsın .Bunu hiç aklından çıkar ma. Bilim den bahsediyorsun da hiç kendi anatomini düşünüyormusun ...Bu bile insanın imanı için yeter..Zaten kuran da akıl sahipleri için ayetler vardır derken bel ki de senin gibileri bildirmiş..bak ispatladı bile ..
Tamam şimdi tüm günahları silinecek, kendilerini bu şekilde rahatlatıyorlar milleti de geri zekalı yerine koyuyorlar. Haram parayla yapılan camide ibadet edip Allah razı olsun diyor bizim saf ve temiz müslümanlar.
yaptırır ... ama nafile....
Devlet memuru olan bir bakana bu kadar para nereden gelmektedir?
böyle mesnetsiz iftiralarınız cahilliğinizin ispatidir
@sezerari42 siz çok mesnetlisiniz rezanın altında dimi cahil demem ben sana cahile hakaret olur keza
Niye tac mahal i andırıyor. Kendi tarzını yarat
Çalma çırpma ve rüşvetten arta kalan paramla cami yaptırıp vicdanımı rahatlatacagim diyosun yani ayıptır günahtır.
O camide Namaz da kılınmaz, abdeste alınmaz. Temeli Rüşvetle doldurulmuş camidir. Bari oldu olacak adını da Rüşvetci ZARRAP camisi koyun. Ha içine de AKP'li din narkozundaki yalancı araplaşmış milleti doldurun
Bok ile dünyanın en güzel yemeğini de yapsan yenmez.anlayan anladi
Hirsizlikla yapılan camide namaz kilinmaz
bende milli piyango çıkarsa cami yaptıracağım..
allah belki affeder diye uğraşıyor yazık
Bir de FABRİKA ve Tam Teşekküllü OKUL Yaptıran Olsa...!
Günah çıkarıyor
paraya bak be 30 milyon ise bu zatta en az 3 milyar dolar vardir mubarek Adam hakiimi yiyenin Allah belasini versin
Haram para ile camii mi yapılır hırbo?? Bizden çaldığınız paralar haram olsun sizlere, geçmesin inşallah boğazınızdan. Gerçi geçse de çok şükür ahirette hesaplaşacağız.
bu ülkenin okula okullara ihtiyacı var vıp camiye değil yazık
Ayda 20-30 bin tl alan bakanlar demekki 30 milyon tl biriktirebiliyormuş :)) dünyanın en hesaplı bakanları siyasetçilerine sahibiz :))
BİTMİŞ MEMLEKET .
pis herifler tüyü bitmemiş insanların haklarını yediler. rüşvetleri tıka basa yediler vatandaşı kandırdılar şimdi sıra haşa Allahı kandırmaya geldi. bu dünyada krallar gibi yaşadılar. şimdiöte ki dünyadan yer alıyolar. lanet olsun bu düzene.
Kamu harcaması yok yazmışsınız, adam iç ettiği devletin parası ile yaptıracak ne demek kamu parası değil?
17-25 aralık vurgunuyla hayır işlenmez, hayır helal parayla işlenir
Konu cami Kuran din olunca endişeli laikçi chp li kalın kafalı bazı guruh hemen rahatsız olur.seçim zamanı gelince o rahatsız oldukları insanlardan oy istemeye kalkarlar.o yüzden sittin sene iktidar olamazlar.
@s.hazir troll paranın kaynağı ne
30TRILYON YUHH PARAYA BAKIN
halk kanar, lakin yaradanı nasıl kandırıp ikna edeceksiniz yenilen kul haklarından dolayı? ki muhakkak yenilmiştir
hah ha rahatlamaz o vicdan öyleee
Reza Zarrap ile bir ilişkisi Ola bilirm i. nerden tanıyoruz bu arkadaşı-
haram parayla cami yapmak caiz değildir
CAMİ FİKRİ ÇOK GÜZEL BİR İŞTİR. İSTESE 5 YILDIZLI BİR OTELDE AÇABİLİRDİ ORADADA BOL BOL NATAŞA ÇALIŞTIRABİLİRDİ PARASINA YENİ PARALAR KATABİLİRDİ.BAKINIZ EGEDE VE AKDENİZDE BOL BOL OETLLERİMİZ VAR. SAYIN ESKİ BAKANIN YERİNE BEN OLSAM 10 BİN KİŞİLİK BİR YATILI KUR'AN KURSU AÇARDIM VE TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ ÜCRETSİZ BARINDIRIRDIM.İNSANALR DİNİNİ İMANINI DA ÖĞRENEREK HAYATA ATILIDRDI.YADA BİNLERCE HAFIZ YETİŞTİREN BİR KURUM AÇARDIM TRAPZONDA.RÜŞVET KONUSU BÜYÜTÜLECEK BİR İŞ DEĞİLDİR.HARAM YEMEYENMİ KALDI KOSKOCA ÜLKEDE.DEVLETİN TÜM VERDİĞİ DESTEKLER ASLINDA BİR RÜŞVETTİR ANLAYANA.İYİ FİKİR.
gariban güvenlik görevlisine alçakça saldıran kalitesiz adam hayır yapıyor demek ????????
Zafer Çağlayan daha büyüğünü yaptırırsa hiç şaşırmayın.
bunlar günahlarını bu şekilde çıkarmaya çalışıyorlar tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var hepinizin kursağımda haramla dolu haram
eminim bu hareketinle cennette Cübbelinin yanındaVİP bir yerde olursun !!
Hadi paranın kaynağını sormayalım da keşke okul ya da hastane yaptırsaydı...
kişi başına 1 cami düşene kadar cami yaptırmaya devam edin. Yazık yazık 6 yaşında çocuklar kilometrelerce yol yapıp okula gidiyor. Ülkeye hayır işlemek istiyorsanız okul yaptırın cami değil. Bu ülkeyi camilerden çıkan dualar değil okullardan çıkan çocuklar kurtaracak.
birde imam hatip yaptırsın hüloooooğ
okul okul okul okul
Diğer Haberler
Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde konuşuyor

Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde konuşuyor

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.